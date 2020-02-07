Митники затримали 82-річну черницю на Infiniti, яка нелегально перевозила релігійні стародруки (фото)

Завантажте мобільний додаток сайту

Як стало відомо NNS, в пункті пропуску «Овруч» що на Житомирщині, митники виявили релігійні стародруки, які 82-річна громадянка Росії перевозила в особистих речах не задекларувавши на українському кордоні. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Київської митниці Держмитслужби.

«Представниця ортодоксального російського духовенства незаконно перевозила релігійні стародруки», — йдеться у повідомленні.

Так, працівники митного поста «Овруч» Київської митниці Держмитслужби вилучили книги:

«О дъвствъ святого отца нашего Іоанна Златоустаго архіепископа Константинопольскаго» 1892 року видання,

«Добротолюбіе в русском переводе» 1895 року видання,

«Житія святыхъ. Изложенные по руководству четьихъ-миней Св. Димитрія Ростовского» 1903 року видання,

«Пути провидънія. Повъсть изъ временъ Константина Великаго» 1905 року.

«Незаконно переміщувала їх 82-річна жінка-черниця, яка подорожувала автомобілем «Інфініті JX 35», за кермом якого був молодий чоловік, який, схоже, також є церковним служителем. Обоє вони є громадянами РФ і прямували до України», — додають у Держмитслужбі.

Зазначається, що в результаті перевірки духовні стародруки виявили в багажнику авто серед особистих речей, що належали громадянці. Книги не були заявлені митникам жодним чином — ні усно, ні в декларації, хоча це передбачено митним законодавством.

«Складено протокол про порушення митних правил за ст.472 Митного кодексу України. Подальша експертиза встановить чи належить вилучена література до культурних цінностей», — повідомили у пресслужбі.

Читайте ще: Без шансону та російських серіалів: в Раді зареєстрували законопроєкт щодо заборони акустичного насильства в транспорті.