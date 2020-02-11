Табу на російські соцмережі: Бородянський розповів про продовження заборони

11 лют. 2020
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Як стало відомо NNS, Міністерство культури, молоді та спорту України має намір ініціювати продовження заборони на російські соціальні мережі та медіа. Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив міністр Володимир Бородянський.

Зокрема, Бородянський спростував інформацію про можливе розблокування російських соцмереж і ЗМІ, оскільки навесні закінчуються терміни заборони.

«Я вважаю, що треба продовжувати заборону, тут навіть немає ніякої дискусії... Будемо ініціювати. Обов'язково», — додав Бородянський.

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Нагадаємо, 16 травня 2017 року, п'ятий Президент Петро Порошенко ввів у дію рішення РНБО про запровадження санкцій проти російських соціальних мереж. Згідно з указом Президента №133/2017, обмежувальні санкції передбачають заборону інтернет-провайдерам надавати послуги з доступу до ресурсів Mail.ru, «Вконтакте», «Одноклассники». Санкції також введені проти ТОВ «Яндекс», російських компаній — розробників антивірусів «Лабораторія Касперського» і «Доктор Веб».

Автор: Маруся Оффон

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