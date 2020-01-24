У Deutsche Bahn заперечують інформацію про контроль над Укрзалізницею

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Німецька залізнична компанія Deutsche Bahn заявила, що консультуватиме «Укрзалізницю», а не керуватиме нею, повідомляє Deutsche Welle.

Про передання контролю над українською залізницею заявив прем’єр-міністр Олексій Гончарук у Давосі 23 січня після того, як Deutsche Bahn та Укразілазниця підписали меморандум про стратегічну співпрацю.

«Ми хочемо віддати німцям на 10 років в управління залізницю», – процитувало Гончарука Інтерфакс-Україна.

«DB Engineering & Consulting, – консалтингова компанія у складі Deutsche Bahn, що працює над проєктами у сферах інфраструктури, мобільності і транспорту, – консультуватиме і підтримуватиме “Укрзалізницю” у підприємницьких і технічних питаннях», – відповіли у пресслужбі Deutsche Bahn.

Саме про це, за інформацією німецької сторони, йдеться у «попередній угоді», підписаній 22 січня у Давосі. На початку лютого до Києва прибуде член правління Deutsche Bahn, відповідальний за питання інфраструктури, Рональд Пофалла. Він підпише з представниками українського уряду меморандум про порозуміння, в якому будуть зафіксовані деталі співпраці з «Укрзалізницею».

Водночас міністр інфраструктури Владислав Криклій не виключає інших форматів співпраці в майбутньому: «Поки що це умовно радники, а надалі будемо дивитися».