За реформу "Укрзалізниці" візьмуться німецькі фахівці

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Міністерство інфраструктури підписало «Меморандум про взаєморозуміння» із залізничним оператором Німеччини Deutsche Bahn. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомляє прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.

Церемонія підписання відбулась в Українському домі у Давосі 22 січня.

«Цей альянс — це логічне продовження Плану реструктуризації Укрзалізниці, яке анонсував Президент Володимир Зеленський у вересні 2019 року», — написав прем’єр-міністр.

За словами Гончарука, Україна повністю зберігатиме за собою контроль над Укрзалізницею, а німецькі фахівці працюватимуть над реформуванням управлінських механізмів підприємства.

«Тож одразу відкидую всі чутки — про жодні продаж чи оренду стратегічно важливого державного об’єкта, як Укрзалізниця, мова не йде», — зазначив прем’єр.

Крім того, прем’єр-міністр розраховує, що «німецька операційна ефективність та нульова терпимість до корупції стане базою для зміни ситуації в Укрзалізниці».

Deutsche Bahn AGт — німецька залізнична компанія, найбільший залізничний оператор Німеччини.

Deutsche Bahn AG є державною компанією, найбільшою залізнично-транспортною та залізнично-інфраструктурною компанією центральної Європи.

Щорічно перевозить близько 4,6-4,8 млрд пасажирів і 270-290 млн тонн вантажів. У структуру холдингу входять понад 300 різних підрозділів і окремих підприємств. Компанія проводить активну політику по розширенню свого бізнесу в Європі, постійно інвестує в покупку нових компаній і розширення діяльності.