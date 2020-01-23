«Досадно»: В Израиле отреагировали на решение Зеленского

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Ранее NNS сообщал о том, что украинская делегация во главе с Зеленским решила отдать свои места на форуме памяти жертв Холокоста тем, кто пережил эту трагедию.

В израильском мемориальном комплексе Яд Вашем отреагировали на такое решение представителей Украины. Об этом NNS стало известно из сообщения на сайте Лига.Новости, который ссылается на The New York Times.

Израильтяне "сожалеют о таком шаге". Представители Яд Вашем заявили, что было слишком поздно договариваться о том, чтобы привести пожилых выживших на церемонию, назвав решение Зеленского "прискорбным".

«Досадно, что он решил сделать такой шаг на мероприятии под знаменем памяти о Холокосте и борьбе с антисемитизмом", - сказано в заявлении.

Напомним, Зеленский написал сегодня, 23 января, что, прилетев в Израиль, делегация узнала, что из-за «огромного интереса к событию и ограниченного количества мест трудно попасть многим из тех, кто пережил эту страшную трагедию». Решили передать мое место и места делегации Украины этим мужественным, уникальным людям. Пресса сообщает, что так же поступили некоторые министры израильского правительства. Считаю, что это правильно.

Однако украинская делегация, по словам президента, будет участвовать во всех предусмотренных мероприятиях и проведет запланированные встречи с президентом, премьер-министром и спикером Кнессета Израиля.

Вчера в Офисе президента заявили, что Зеленский может провести беседу с Путиным во время памятных мероприятий в рамках Всемирного форума Холокоста, который 22-23 января пройдет в Израиле.