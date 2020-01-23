Зеленский в Израиле отказался от участия в форуме памяти Холокоста

Завантажте мобільний додаток сайту

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он и украинская делегация передали свои места на Всемирном форуме памяти Холокоста в Израиле тем, кто пережил эту трагедию.

Об этом президент написал на своей странице в Facebook. Он сообщил, что из-за ограниченного количества мест на мероприятие не попало много жертв трагедии, передает NNS со ссылкой на obozrevatel.com.

"Решили передать мое место и места делегации Украины этим мужественным, уникальным людям. Пресса сообщает, что так же поступили некоторые министры израильского правительства. Считаю, что это правильно. К тому же это никак не отменяет памяти жертв одной из самых страшных трагедий ХХ века делегацией Украины", – написал президент.

Глава государства также добавил, что украинская делегация примет участие во всех предусмотренных мероприятиях и проведет запланированы встречи с президентом, премьер-министром и спикером Кнессета государства Израиль.

"Но на основное мероприятие должны попасть те, кто на это больше заслуживает. Те, кто совершил величайший подвиг – сохранил жизнь тогда, когда его практически невозможно было сохранить", – подытожил Зеленский.