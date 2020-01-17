Сьогодні Рада розгляне скорочення кількості народних депутатів

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Сьогодні, 17 січня, Верховна Рада України розгляне скорочення кількості народних депутатів. Про це NNS стало відомо на офіційному сайті парламенту, де оприлюднено порядок денний.

Верховна Рада розгляне для попереднього схвалення зміни до Конституції України стосовно зменшення кількості народних депутатів та закріплення пропорційної системи виборчої системи.

Також депутати спробують ще раз розглянути проект про подвійне громадянство, який не вдалося розглянути вчора.

Крім того, в порядку денному законопроекти про місцеве самоврядування, про Бюро розслідувань, про зміни до закону про Вищий антикорупційний суд, а також проект постанови про стан соціального захисту дітей і невідкладні заходи, спрямовані на захист прав дитини в Україні.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вчора, 16 січня, Верховна Рада схвалила у повторному першому читанні законопроект про легалізацію ігорного бізнесу в Україні.