Легалізація грального бізнесу в Україні: Рада схвалила відповідний законопроєкт у першому читанні

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Верховна Рада України схвалила у повторному першому читанні законопроєкт про легалізацію грального бізнесу в Україні. Про це повідомляє 24tv.ua.

Так, за ухвалення відповідного законопроєкту про державне регулювання діяльності щодо організації і проведення азартних ігор (№2285-д) у першому читанні проголосували 260 народних депутатів при необхідному мінімумі в 226 голосів.

Проєкт закону легалізує діяльність гральних закладів на території України, створює ефективні механізми їх регулювання та визначає, які саме заклади можуть існувати на території держави:

гральні заклади казино;

проведення азартних ігор казино через мережу Інтернет;

букмекерські пункти;

ведення букмекерської діяльності через мережу Інтернет;

гральні автомати;

лотереї;

організація ігор в покер через мережу Інтернет.

Крім того, передбачено створення низки реєстрів, пов'язаних з гральним бізнесом:

Реєстр організаторів азартних ігор казино;

Реєстр організаторів букмекерської діяльності;

Реєстр організаторів азартних ігор в залах гральних автоматів;

Реєстр операторів лотерей;

Реєстр організаторів гри в покер;

Реєстр самообмежених осіб.

Усі вони будуть відкритими для безоплатного вільного доступу і будуть розміщені на веб-сайті уповноваженого органу – Комісії з розвитку та регулювання азартних ігор.

Створення спеціального органу так само передбачено цим законопроєктом. Він складатиметься з голови та шести членів і буде координувати свою діяльність з Кабінету Міністрів України. Усі члени Комісії так само призначатимуться Кабміном за подання профільного комітету Верховної Ради України.

Також проєкт закону передбачає державний нагляд за дотриманням правил діяльності ринку азартних ігор. Він здійснюватиметься шляхом:

контролю за наявністю передбачених законом ліцензій;

перевірки додержання ліцензійних умов;

контролю за додержанням організаторами азартних ігор законодавства, стандартів та інших нормативних документів у сфері азартних ігор.

Державний нагляд за ринком азартних ігор здійснюється шляхом проведення планових, позапланових, фактичних перевірок (методом контрольних закупок) та моніторингу діяльності організаторів азартних ігор за допомогою системи онлайн-моніторингу.

Задля здійснення контролю за діяльністю організаторів азартних ігор та забезпечення прав гравців створюється система онлайн моніторингу. Організаторів азартних ігор зобов'яжуть підключати спеціальне обладнання, через яке і здійснюватиметься моніторинг.

Законопроєкт також запроваджує вимоги щодо боротьби з ігровою залежністю (лудоманією). Для цього організатори гральних закладів повинні дотримуватися правил ідентифікації гравців, забезпечити неможливість участі у розіграшах гравців з лудоманією. За порушення цієї норми організатор на вимогу має відшкодувати 10-кратний розмір ставки.

Голова фінансового комітету Верховної Ради України Данило Гетманцев наголосив, що ухвалення законопроєкту не означатиме відкриття гральних закладів. Мовляв, вони зможуть функціонувати лише у готелях (попередньо статусом від 3 до 5 зірок).

У пояснювальній записці до законопроєкту вказано, що головною його метою є створення системи регулювання грального бізнесу, що зможе приносити додаткові кошти державному бюджету. Їх натомість можна буде витрачати на підтримку медицини, спорту і культури.

Нагадаємо, 19 грудня Рада провалила його прийняття і направила законопроєкт на доопрацювання, після чого Кабмін своїм рішенням наказав закрити всі нелегальні зали ігрових автоматів та інші форми незаконного грального бізнесу в Україні.

Тепер на законопроєкт чекає друге читання.