Гончарук відреагував на «касетний скандал»: «Боротьба триває!» (відео)

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Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук відреагував на «касетний скандал», який «вибухнув» в мережі вчора, 1 січня, увечері. Урядовець опублікував на своїй сторінці у Фейсбуці звернення до українців.

Згідно інформації, отриманої NNS, прем’єр не підтвердив, але і не заперечив справжність записів. Олексій Гончарук лише натякнув, що оприлюднення «плівок» - це справа рук тих, хто працює проти президента і Уряду.

Він написав:

«Із самого початку проти команди Президента й Уряду працюють багато людей, яким хотілось, щоб нам нічого не вдалося. Щоб Україні не вдалося.

Звертаюся до тих, хто бореться проти нас: Вам нас не злякати! Ми будемо ще наполегливіше викорінювати корупцію і перекривати потоки.

Головна ціль роботи нашої команди — перезавантажити країну, зламати стару систему і побудувати нову, без «схематозів» і договорняків.

Наша команда працює над тим, щоби кожен українець відчув реальні зміни.

Боротьба триває і я впевнений у нашій перемозі!

І трохи гарних новин. Зміцнився обмінний курс та збільшилися до 7-річного максимуму накопичення міжнародних резервів, які становлять 25 млрд доларів. Приплив прямих іноземних інвестицій в країну зріс до 2,5 мільярдів доларів. Різко знизилась інфляція до 4,1%.

Якщо це не гарні новини для країни, то я повний “профан" в економіці!»