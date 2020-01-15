Новый «кассетный скандал» в Украине: в сеть слили запись, компрометирующую Зеленского и Гончарука

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В Сети обнародована аудиозапись, на которой якобы Премьер-министр Алексей Гончарук обсуждал с главой НБУ Екатериной Рожкова совещание с Президентом Владимиром Зеленским. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте Буквы.

На записи люди, с голосами похожими на Алексея Гончарука, министра финансов Оксану Маркарову и главу Нацбанка Украины Екатерину Рожкову обсуждают, что будут говорить Президенту Владимиру Зеленскому на совещании по экономической политике.

Как ясно из разговора, беседа имела место 16 декабря прошлого года. В ходе разговора Гончарук заявил, что у “Зеленского примитивное понимание экономики” и советовался с собеседниками, как с ним стоит разговаривать. В частности, шла речь о том, как нужно будет объяснить Зеленскому причины укрепления гривны.

“После выборов все рассказывали, что гривна бахнет за 50 и так далее. Поэтому что гривна сделала? Она сначала вернулась в то состояние, в котором она должна быть экономически. А потом она начала… Люди увидели, что парламент сильный молодой, дальше гривна укрепляется. … Потом новый сильный президент бла-бла-бла… Уровень доверия к власти, гривна продолжает укрепляться. У него нет этого ответа, надо показывать и надо чтобы выглядело… Будем говорить очень реалистично. Потому что пока у нас не будет у президента в голове ответа на вопрос этот, у него будет пустое место там”, — объяснил Гончарук.

В то же время Гончарук заявил собеседникам, что сам не является специалистом в экономике.

“Я полный профан в экономике — я юрист по образованию. Но шо я понимаю? Есть две экономические теории — монетаризм и кейнсианская. Очень простые вещи. Ты идешь по пути удешевления ресурсов. И ты идешь по пути печатания денег и как бы развиваешь экономику”, — сказал Премьер-министр.

Пресс-секретарь Премьер-министра Диана Давитян наотрез отказалась комментировать инцидент с публикацией записи, подтвердив при этом, что голос на записи похож на голос Алексей Гончарука.

“Информация есть, но что я могу комментировать… Я не могу комментировать слухи. Ну смотрите, появилась информация на неизвестном Telegram-канале без каких-либо официальных источников или подтвержденных источников. Что я могу сделать комментировать? То что написал какой-то Telegram-канал? Ну, голос похож, но кто-то может сделать нарезку с голосом Премьера, как я могу вам сказать”, — сказала она.

В сети все сильнее разгорается скандал по данному поводу. Появилась неподтвержденная информация о том, что Алексей Гончарук уже написал заявление об отставке. Также выдвигаются различные версии, кому может быть выгоден скандал с последующей отставкой. И как могло получиться, что в воюющей стране возможна прослушка в кабинетах центральной власти.

Ситуацию несколько часов назад прокомментировал «слуга народа» Дубинский:

“В 19-00 у нас собрание фракции Слуг Народа, на котором будет присутствовать Гончарук. Иду спросить, правда ли он считает всех нас иди@тами, а президента — примитивным. И действительно ли в следующем году дыра в бюджете увеличится до 100 млрд гривен”, — написал он.

Собеседник Букв из фракции “Слуги народа”, пожелавший остаться неизвестным, объяснил, что большинство в Верховной Раде не может отправить Премьер-министра в отставку, потому что дало ему годичный иммунитет. В то же время фракция сможет поддержать его заявление об отставке, если он напишет его.