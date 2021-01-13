Внаслідок обстрілу на Донбасі український військовий дістав поранення - штаб

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Протягом минулої доби, 12 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано одинадцять порушень режиму припинення вогню. Неподалік Золотого-4 внаслідок обстрілу бойовиків один український військовий отримав осколкове поранення.

Про це повідомили у штабі операції Об'єднаних сил, передає NNS.

«В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» неподалік населеного пункту Золоте-4 противник вів вогонь з автоматичного станкового та ручного протитанкового гранатометів і стрілецької зброї. Внаслідок обстрілу один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав осколкове поранення. Захисника швидко доставили до медичного закладу, де йому надається необхідна медична допомога. Стан здоров’я воїна задовільний»,

— йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що більшість обстрілів була здійснена в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід». З мінометів 82-го калібру та стрілецької зброї збройні формування Російської Федерації вели вогонь у бік українських позицій неподалік Пісків та Водяного, що біля Донецька. Поблизу Пісків противник також відкривав вогонь і з гранатометів різних систем.

У передмісті Авдіївки російсько-окупаційні війська відкривали вогонь з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї, поблизу Красногорівки – зі станкових протитанкових гранатометів, а неподалік Верхньоторецька – з великокаліберних кулеметів.

Поруч із населеним пунктом Водяне, що на Приазов’ї, та Павлополя противник відкривав вогонь з ручних протитанкових гранатометів, а неподалік Водяного – і з автоматичних станкових гранатометів.

На обстріли збройних формувань Російської Федерації українські воїни декілька разів відкривали вогонь у відповідь.

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.

Від початку поточної доби, 13 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Раніше ми повідомляли: На Донбасі 11 січня загинув український військовий

У районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони.

Так, минулої доби, 12 січня, представники Національної поліції України зі складу ОС зафіксували 92 адміністративних правопорушення. Підрозділами поліції зведених загонів перевірено 4558 транспортних засобів та 4534 особи. На причетність до збройних формувань Російської федерації до територіальних підрозділів доставлялась одна особа.

Минулої доби через контрольний пункт в'їзду-виїзду «Станиця Лу1ганська» на тимчасово окуповану територію України прослідувала 451 особа, на підконтрольну Україні територію прибуло 476 осіб.