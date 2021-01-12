На Донбасі 11 січня загинув український військовий

Завантажте мобільний додаток сайту

На Донбасі знову втрати: 11 січня внаслідок ворожих обстрілів загинув український військовий, повідомляє NNS , посилаючись на ранкове зведення штабу ООС.

Протягом минулої доби, 11 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано десять порушень режиму припинення вогню. Всі вони були здійснені в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід».

Так, поблизу населеного пункту Піски збройні формування Російської Федерації вели вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї.

В передмісті Авдіївки російсько-окупаційні війська відкривали вогонь з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї, а біля Павлополя – зі станкових протитанкових гранатометів. Поблизу обох населених пунктів Водяне – і на Приазов’ї, і неподалік Донецька, ворог здійснив кілька провокативних пострілів зі стрілецької зброї, а поблизу Донецька – ще й зі снайперської зброї.

На жаль, внаслідок ворожих обстрілів загинув один український військовослужбовець. На обстріли збройних формувань Російської Федерації українські воїни декілька разів відкривали вогонь у відповідь.

Також, неподалік Красногорівки наші захисники виявили проліт БпЛА противника типу «квадрокоптер» з перетином лінії розмежування. Вмілими діями наших військових безпілотник було збито.

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.

Від початку поточної доби, 12 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано два порушення режиму припинення вогню.

Так, в районі населених пунктів Водяне, що неподалік Донецька, та Пісків збройні формування Російської Федерації здійснили обстріл українських позицій з мінометів 82-го калібру та стрілецької зброї. А неподалік останнього – ще й з автоматичних станкових гранатометів. На обстріли противника українські воїни відкрили вогонь у відповідь. Бойових втрат серед наших захисників за сьогодні немає.

Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами.

Раніше ми повідомляли: Стало відомо, скільки мешканців ОРДЛО отримують українські пенсії