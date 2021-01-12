На Донбасі 11 січня загинув український військовий

- 12 січ. 2021
- Перегляди: 524
Завантажте мобільний додаток сайту
На Донбасі знову втрати: 11 січня внаслідок ворожих обстрілів загинув український військовий, повідомляє NNS , посилаючись на ранкове зведення штабу ООС.
Протягом минулої доби, 11 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано десять порушень режиму припинення вогню. Всі вони були здійснені в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід».
Так, поблизу населеного пункту Піски збройні формування Російської Федерації вели вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї.
В передмісті Авдіївки російсько-окупаційні війська відкривали вогонь з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї, а біля Павлополя – зі станкових протитанкових гранатометів. Поблизу обох населених пунктів Водяне – і на Приазов’ї, і неподалік Донецька, ворог здійснив кілька провокативних пострілів зі стрілецької зброї, а поблизу Донецька – ще й зі снайперської зброї.
На жаль, внаслідок ворожих обстрілів загинув один український військовослужбовець. На обстріли збройних формувань Російської Федерації українські воїни декілька разів відкривали вогонь у відповідь.
Також, неподалік Красногорівки наші захисники виявили проліт БпЛА противника типу «квадрокоптер» з перетином лінії розмежування. Вмілими діями наших військових безпілотник було збито.
Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.
Від початку поточної доби, 12 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано два порушення режиму припинення вогню.
Так, в районі населених пунктів Водяне, що неподалік Донецька, та Пісків збройні формування Російської Федерації здійснили обстріл українських позицій з мінометів 82-го калібру та стрілецької зброї. А неподалік останнього – ще й з автоматичних станкових гранатометів. На обстріли противника українські воїни відкрили вогонь у відповідь. Бойових втрат серед наших захисників за сьогодні немає.
Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами.