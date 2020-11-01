У Росії тюремний наглядач жорстоко побив українського політв'язня

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Вночі проти 1 листопада в російській колонії у Тверській області жорстоко побили українського політв'язня Олександра Шумкова. Зробив це працівник колонії, повідомляє NNS з посиланням на 24 канал.

Рідні українця переконані: у такий спосіб російські кати хочуть спровокувати хлопця.

За яких обставин працівник колонії побив Олександра, наразі невідомо. Про саму полію розповіла тітка бранця Людмила Шумкова у своєму фейсбуці.

Усі дії правоохоронців і спецслужб Росії, на мою думку, направлені на провокації з метою відкриття ще однієї кримінальної справи проти Сашка,

– заявила родичка політв'язня.

За її словами, росіяни вже неодноразово погрожували Олександру Шумкову тим, що він "може більше не виїхати живим" з Росії назад в Україну.

Також жінка розповіла, що російські кати намагалися тиснути й на самих росіян – тих небагатьох, які підтримували українця листами.

"Враховуючи, що весь час незаконного ув'язнення не було жодного спокійного дня, і те, що залишилося йому не так багато часу до звільнення, провокації, найімовірніше, будуть посилюватися",

– заявила Людмила Шумкова.

Вона звернулася до Офісу президента, МЗС й омбудсмена Людмили Денісової, аби вони простежили, щоб Олександр міг повернутися додому, а не отримав ще один термін.

Коротко про Олександра Шумкова:

Це 31-річний український громадський діяч, працівник Збройних сил України. У Росії його називають "особистим охоронцем Дмитра Яроша". За це його й засудили

Щоправда, навіть тут у росіян судову справу "шито" недосконало – Олександр покинув "Правий сектор" ще до того, як у Росії його визнали "екстремістським", а закон зворотної дії не має.

Олександра Шумкова російські спецслужби викрали з території України у 2017 році, а вже в грудні 2018-го засудили на 4 роки. Тож майже половину свого незаконного терміну він уже відбув.

Хлопця неодноразово вже били в СІЗО, провокуючи його, щоб впаяти новий термін. Йому також виписали йому 25 стягнень, як зі "злісного порушника дисципліни". Втім він тоді став особистим ворогом російських тюремників, оскільки зміг виграти проти них суд у Росії.