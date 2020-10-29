Путін заявив, що російська вакцина від COVID-19 краще британської

Завантажте мобільний додаток сайту

Президент Росії Володимир Путін заявив, що російська вакцина від коронавірусу працює ефективно і без збоїв, а вакцина Великої Британії - "з деякими збоями" через аденовірус мавпи.

Як пише Українська правда, про це Путін сказав 29 жовтня на інвестиційному форумі, інформує NNS.

"Знаємо про те, що багато європейських країн уклали контракти на поставку вакцини з Великобританії. На жаль, там є деякі збої. Вони роблять свою вакцину на основі аденовірусу мавпи (шимпанзе). А наші фахівці роблять на основі аденовірусу людини. Це є ракетоносіем, як кажуть фахівці, для того, щоб доставити потрібні компоненти в клітку живого організму - людини. І діє це ефективно, у нас немає жодного серйозного збою в цій сфері",

— заявив Путін.

За його словами, в РФ на підході вже третя вакцина від коронавірусу, але є проблема з виробництвом.

Він заявив, що планує домовлятися з іноземними державами про масове виробництво російської вакцини, де є всі умови і необхідне обладнання.

Раніше УП повідомляла, що у деяких добровольців, які брали участь у випробуваннях російської вакцини Sputnik V, виявили коронавірус.

Читайте ще: СБУ у Києві викрила одного з командирів підрозділів бойовиків "ЛНР"

Як писав Укрінформ, в Росії розповідають, що оксфордська вакцина проти коронавірусу перетворює людей на мавп.

Зазначається, що російська влада таким чином намагається заздалегідь завдати піарного удару по британській вакцині, яка ще розробляється, аби країни закуповували саме російську вакцину Sputnik V, до якості якої на Заході досі багато запитань.

Очільник зовнішньополітичного відомства Великої Британії Домінік Рааб засудив російську кампанію з дезінформації про вакцину від COVID-19, додавши, що це є «неприйнятним і невиправданим за будь-яких обставин».