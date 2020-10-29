СБУ у Києві викрила одного з командирів підрозділів бойовиків "ЛНР"

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Служба безпеки України викрила у Києві учасника незаконних збройних формувань терористичної організації «ЛНР», який брав участь у бойових діях проти сил АТО. Про це NNS повыдомляэ з посиланням на пресцентр СБУ.

За даними слідчих СБУ, уродженець міста Стаханов Луганської області у 2014 році приєднався до так званої «народної міліції ЛНР». Ватажки призначили його заступником командира одного з підрозділів бойовиків. Маючи вищу інженерну освіту, зловмисник виконував завдання із забезпечення ремонту бронетанкової та військової автомобільної техніки терористичних угруповань.

Також в СБУ повідомляють, що прибувши на підконтрольну українській владі територію, фігурант оселився в орендованому помешканні у Києві та влаштувався на роботу в одну із комерційних структур у сфері надання телекомунікаційних послуг, використовуючи підставні документи.

Під час слідчих дій за місцем тимчасового проживання зловмисника співробітники СБУ виявили банківські картки, мобільні телефони і комп’ютерну техніку із доказами його участі у складі незаконних збройних формувань.

Наразі фігуранту повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України і судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

СБУ перевіряється інформація щодо можливого несанкціонованого втручання і використання фігурантом бази даних клієнтів оператора телекомунікаційних послуг.

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