У Харкові попрощалися із загиблими в літаку АН-26 (відео)

- 06 жовт. 2020
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У Харкові пройшла церемонія прощання зі загиблими внаслідок авіакатастрофи військового літака Ан-26 під Чугуєвом, повідомляє NNS з посиланням на онлайн-трансляцію, яку вів Офіс президента.
На площу привезли тіла загиблих для прощання. На церемонії був присутній президент України Володимир Зеленський із першою леді Оленою Зеленською.
Нагадаємо, 25 вересня о 20:45 під Чугуєвом на Харківщині впав літак і загорівся. Всього на борту повітряного судна перебувало 27 осіб — члени екіпажу, курсанти і офіцери Харківського університету Повітряних Сил ЗСУ ім. Кожедуба: 25 загинули на місці, один із курсантів помер наступного від отриманих опіків. Ще одна людина наразі перебуває на лікуванні.
Повний список загиблих:
- майор Кишеня Богдан Вячеславович, 10.02.1990 р.н.,
- капітан Остапенко Олексій Георгійович, 15.11.1991 р.н.,
- капітан Добреля Дмитро Денисович, 13.11.1991 р.н.,
- старший лейтенант Мсуя Ашраф Азізович, 08.08.1991 р.н.,
- старший лейтенант Козаченко Олег Михайлович, 11.07.1980 р.н.,
- прапорщик Іванов Євгеній Сергійович, 20.08.1978 р.н.,
- прапорщик Широчук Олег Миколайович, 10.11.1979 р.н.,
- молодший сержант Андрущенко Дмитро Романович, 08.09.2000 р.н.,
- солдат Бойко Олександр Анатолійович, 14.12.2000 р.н.,
- солдат Булій Ростислав Володимирович, 03.08.1998 р.н.,
- солдат військової служби за контрактом Вільховий Віталій Богданович, 27.06.2000 р.н.,
- солдат Донець Дмитро Євгенійович, 16.07.2001 р.н.,
- солдат Зибюк Костянтин Олегович, 15.07.2001 р.н.,
- солдат Клевець Олександр Олександрович, 23.05.2001 р.н.,
- солдат Матвійчук Богдан Миколайович, 23.04.2001 р.н.,
- сержант військової служби за контрактом Микитченко Микола Анатолійович, 22.01.1998 р.н.,
- солдат військової служби за контрактом Скочков Олександр Ігорович, 05.04.2000 р.н.,
- солдат військової служби за контрактом Шеремет Руслан Едуардович, 26.10.1997 р.н.,
- старший солдат військової служби за контрактом Скоробогатько Євген Іванович, 27.11.1993 р.н.,
- солдат Дудла Артем Михайлович, 06.02.1999 р.н.,
- солдат військової служби за контрактом Померанцев Андрій Андрійович, 12.12.1994 р.н.,
- солдат Роспотнюк Андрій Юрійович, 15.08.1999 р.н.,
- солдат Студінський Дмитро Віталійович, 15.11.1999 р.н.,
- солдат Хом'ячук Максим Володимирович, 19.02.1999 р.н.,
- старший сержант Корчовський Роман Олександрович, 15.05.1999 р.н.,
- солдат Олабін Володимир Вадимович, 09.11.1999 р.н.
Фото з церемонії: Суспільне
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