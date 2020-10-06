У Харкові попрощалися із загиблими в літаку АН-26 (відео)

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У Харкові пройшла церемонія прощання зі загиблими внаслідок авіакатастрофи військового літака Ан-26 під Чугуєвом, повідомляє NNS з посиланням на онлайн-трансляцію, яку вів Офіс президента.

На площу привезли тіла загиблих для прощання. На церемонії був присутній президент України Володимир Зеленський із першою леді Оленою Зеленською.

Нагадаємо, 25 вересня о 20:45 під Чугуєвом на Харківщині впав літак і загорівся. Всього на борту повітряного судна перебувало 27 осіб — члени екіпажу, курсанти і офіцери Харківського університету Повітряних Сил ЗСУ ім. Кожедуба: 25 загинули на місці, один із курсантів помер наступного від отриманих опіків. Ще одна людина наразі перебуває на лікуванні.

Повний список загиблих:

майор Кишеня Богдан Вячеславович, 10.02.1990 р.н.,

капітан Остапенко Олексій Георгійович, 15.11.1991 р.н.,

капітан Добреля Дмитро Денисович, 13.11.1991 р.н.,

старший лейтенант Мсуя Ашраф Азізович, 08.08.1991 р.н.,

старший лейтенант Козаченко Олег Михайлович, 11.07.1980 р.н.,

прапорщик Іванов Євгеній Сергійович, 20.08.1978 р.н.,

прапорщик Широчук Олег Миколайович, 10.11.1979 р.н.,

молодший сержант Андрущенко Дмитро Романович, 08.09.2000 р.н.,

солдат Бойко Олександр Анатолійович, 14.12.2000 р.н.,

солдат Булій Ростислав Володимирович, 03.08.1998 р.н.,

солдат військової служби за контрактом Вільховий Віталій Богданович, 27.06.2000 р.н.,

солдат Донець Дмитро Євгенійович, 16.07.2001 р.н.,

солдат Зибюк Костянтин Олегович, 15.07.2001 р.н.,

солдат Клевець Олександр Олександрович, 23.05.2001 р.н.,

солдат Матвійчук Богдан Миколайович, 23.04.2001 р.н.,

сержант військової служби за контрактом Микитченко Микола Анатолійович, 22.01.1998 р.н.,

солдат військової служби за контрактом Скочков Олександр Ігорович, 05.04.2000 р.н.,

солдат військової служби за контрактом Шеремет Руслан Едуардович, 26.10.1997 р.н.,

старший солдат військової служби за контрактом Скоробогатько Євген Іванович, 27.11.1993 р.н.,

солдат Дудла Артем Михайлович, 06.02.1999 р.н.,

солдат військової служби за контрактом Померанцев Андрій Андрійович, 12.12.1994 р.н.,

солдат Роспотнюк Андрій Юрійович, 15.08.1999 р.н.,

солдат Студінський Дмитро Віталійович, 15.11.1999 р.н.,

солдат Хом'ячук Максим Володимирович, 19.02.1999 р.н.,

старший сержант Корчовський Роман Олександрович, 15.05.1999 р.н.,

солдат Олабін Володимир Вадимович, 09.11.1999 р.н.

Фото з церемонії: Суспільне

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