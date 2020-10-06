У Харкові попрощалися із загиблими в літаку АН-26 (відео)

06 жовт. 2020
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У Харкові пройшла церемонія прощання зі загиблими внаслідок авіакатастрофи військового літака Ан-26 під Чугуєвом, повідомляє NNS з посиланням на онлайн-трансляцію, яку вів Офіс президента.

На площу привезли тіла загиблих для прощання. На церемонії був  присутній президент України Володимир Зеленський із першою леді Оленою Зеленською.

Нагадаємо, 25 вересня о 20:45 під Чугуєвом на Харківщині впав літак і загорівся. Всього на борту повітряного судна перебувало 27 осіб — члени екіпажу, курсанти і офіцери Харківського університету Повітряних Сил ЗСУ ім. Кожедуба: 25 загинули на місці, один із курсантів помер наступного від отриманих опіків. Ще одна людина наразі перебуває на лікуванні.

Повний список загиблих:
  • майор Кишеня Богдан Вячеславович, 10.02.1990 р.н.,
  • капітан Остапенко Олексій Георгійович, 15.11.1991 р.н.,
  • капітан Добреля Дмитро Денисович, 13.11.1991 р.н.,
  • старший лейтенант Мсуя Ашраф Азізович, 08.08.1991 р.н.,
  • старший лейтенант Козаченко Олег Михайлович, 11.07.1980 р.н.,
  • прапорщик Іванов Євгеній Сергійович, 20.08.1978 р.н.,
  • прапорщик Широчук Олег Миколайович, 10.11.1979 р.н.,
  • молодший сержант Андрущенко Дмитро Романович, 08.09.2000 р.н.,
  • солдат Бойко Олександр Анатолійович, 14.12.2000 р.н.,
  • солдат Булій Ростислав Володимирович, 03.08.1998 р.н.,
  • солдат військової служби за контрактом Вільховий Віталій Богданович, 27.06.2000 р.н.,
  • солдат Донець Дмитро Євгенійович, 16.07.2001 р.н.,
  • солдат Зибюк Костянтин Олегович, 15.07.2001 р.н.,
  • солдат Клевець Олександр Олександрович, 23.05.2001 р.н.,
  • солдат Матвійчук Богдан Миколайович, 23.04.2001 р.н.,
  • сержант військової служби за контрактом Микитченко Микола Анатолійович, 22.01.1998 р.н.,
  • солдат військової служби за контрактом Скочков Олександр Ігорович, 05.04.2000 р.н.,
  • солдат військової служби за контрактом Шеремет Руслан Едуардович, 26.10.1997 р.н.,
  • старший солдат військової служби за контрактом Скоробогатько Євген Іванович, 27.11.1993 р.н.,
  • солдат Дудла Артем Михайлович, 06.02.1999 р.н.,
  • солдат військової служби за контрактом Померанцев Андрій Андрійович, 12.12.1994 р.н.,
  • солдат Роспотнюк Андрій Юрійович, 15.08.1999 р.н.,
  • солдат Студінський Дмитро Віталійович, 15.11.1999 р.н.,
  • солдат Хом'ячук Максим Володимирович, 19.02.1999 р.н.,
  • старший сержант Корчовський Роман Олександрович, 15.05.1999 р.н.,
  • солдат Олабін Володимир Вадимович, 09.11.1999 р.н.

Фото з церемонії: Суспільне

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Автор: NNS - Національна служба новин

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