Під Києвом впав дельтаплан: є загиблі

Завантажте мобільний додаток сайту

На Київщині впав дельтаплан. Є загиблі. Про це NNS повідомляє з посиланням на прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"5 жовтня о 18: 14 на полі поблизу с.Перемога Баришівського району впав мотодельтаплан, в результаті чого загинули 2 людини",

– йдеться в повідомленні.

В даний час проводиться обстеження території.

На місце події залучено 12 осіб та 3 одиниць техніки, з них від ДСНС 10 співробітників особового складу та 2 одиниці техніки.

Раніше ми повідомляли: Погорільці на Луганщині сплять в коробках просто неба (ВІДЕО)

Рекламні блоки на нашому сайті дозволяють нам бути незалежним ЗМІ, а вам – отримувати оперативну і не проплачену ніким інформацію. Переглядаючи рекламу, ви робите свій внесок у розвиток незалежної журналістики України