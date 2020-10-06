Під Києвом впав дельтаплан: є загиблі

- 06 жовт. 2020
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На Київщині впав дельтаплан. Є загиблі. Про це NNS повідомляє з посиланням на прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій.
"5 жовтня о 18: 14 на полі поблизу с.Перемога Баришівського району впав мотодельтаплан, в результаті чого загинули 2 людини",
– йдеться в повідомленні.
В даний час проводиться обстеження території.
На місце події залучено 12 осіб та 3 одиниць техніки, з них від ДСНС 10 співробітників особового складу та 2 одиниці техніки.
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6 жовтня (станом на 9:00) в Україні 234 584 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, із них 4 520 летальних (+90 за добу), 103 401 пацієнт одужав (+ 2 149). Загалом проведено 2 423 031 тестування методом ПЛР. Про це NNS повідомляє,...
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