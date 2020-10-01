Зеленський назвав 2020 роком трагедій і катаклізмів для України і закликав не пов’язувати пожежі на Луганщині з обстрілами терористів

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що він би не об’єднував питання пожеж на Луганщині з пострілами, причинами будуть займатися правоохоронці. Про це він заявив на брифінгу, повідомляє NNS з посиланням на УНН.

“Я би з пострілами не об’єднував питання пожеж – перше. Зареєстроване кримінальне провадження через ці пожежі. Це не перші пожежі, які відбуваються на Луганщині цього року. Ви бачили, яка кількість пожеж по всій країні в цьому році”,

- сказав Зеленський.

Також він наголосив, що цей рік не найкращий для країни з точки зору природних катаклізмів та інших трагедій.

“Це була провкація чи які були причини, через що сталися пожежі, я поки що не можу сказати, повинні сказати правоохоронці”,

- сказав Зеленський.

Раніше, в Офісі Президента України оприлюднили коментар з приводу масштабних лісових пожеж у Луганській області, зауваживши, зокрема, що враховують інформацію про провокативні обстріли, що могли здійснюватися з тимчасово окупованої території незаконними збройними формуваннями та могли спричинити принаймні частину з цих пожеж, і що потрібно чітко встановити причини такого масштабного розповсюдження вогню.

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