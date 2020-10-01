Пожежа на Луганщині: кількість жертв зросла, пункт пропуску з ОРЛО закрили

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Внаслідок пожеж на Луганщині, за різними оцінками, вже загинули 6-8 людей, також щонайменше десятьох госпіталізували. Про це NNS повідомляє з посиланням на Громадське.

Так, за інформацією Офісу генпрокурора, загинули вже 6 людей. Водночас рятувальники пишуть про 8 загиблих.

Розбіжності й в цифрах щодо поранених: у ДСНС пишуть про 10, а в Офісі генпрокурора — про 12. Евакуювали загалом 120 людей.

Найскладніша ситуація склалася вздовж лінії зіткнення від Станиці Луганської до Сєверодонецька, де лісові пожежі набули загрозливого характеру для 22 населених пунктів.

Як повідомляють прикордонники, припинено роботу КПВВ «Станиця Луганська».

«У зв’язку із виникненням пожежі поблизу контрольного пункту в’їзду-виїзду у Станиці Луганській, що супроводжується звуками, характерними при детонації боєприпасів, пропуск громадян через лінію розмежування припинено. Відповідно до рішення командувача операції Об’єднаних сил КПВВ тимчасово закритий. Наразі пропуск громадян до тимчасово окупованої території не здійснюється. Усіх громадян, які перебували в КПВВ та поряд з територією контрольного пункту відведено на безпечну відстань. Крім того, у разі прибуття громадян з тимчасово окупованої території відбуватиметься негайне їх відведення в безпечні місця. Усі прикордонні наряди також відведені з території КПВВ, окрім наряду прикриття, який готовий до дій»,

— йдеться в повідомленні.

Рятувальники виділяють шість основних осередків вогню:

між населеними пунктами Байдівка та Половинкине (Старобільський район) локалізовано на площі 8 га;

між селами Піщане, Нижньотепле, Артема (Станично-Луганський район). Загоряння очерету та сухої рослинності на площі понад 20 га;

пожежа виникла поблизу Трьохізбенки (Новоайдарський район), внаслідок сильного вітру (20 м/с) лісовими масивами поширилася до Сєверодонецька (за даними лісгоспів вогнем пройдено близько 8,8 тис. га);

поблизу села Вільхове (Станично-Луганський район) вогнем пройдено 200 га лісу;

поблизу села Болотене (Станично-Луганський район) загоряння понад 6 га очерету та сухої рослинності, вогнем пошкоджено 4 будинки (1 житловий, 3 нежилих);

поблизу сіл Лобочеве, Геєвка (Станично-Луганський район) сталася лісова пожежа на площі 300 га.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що уряд виділить кошти з резервного фонду держбюджету для допомоги постраждалим та подолання наслідків пожеж в Луганській області. Суму збитків ще не встановили.

Для оперативної взаємодії з урядом на місце події терміново вилетіла урядова команда в складі першого заступника міністра внутрішніх справ Сергія Ярового, першого заступника міністра реінтеграції Ростислава Замлинського та голови Держлісагентства Василя Кузьовича.

Раніше ми писали: Масштабна пожежа на Луганщині: вже четверо загиблих

Нагадуємо:

30 вересня рятувальники повідомили, що на Луганщині одразу у трьох районах виникли масштабні пожежі: загорілася суха трава та лісова підстилка. Через сильний вітер вогонь швидко поширювався, почалася евакуація людей з найближчих населених пунктів.

Правоохоронці порушили кримінальні провадження за ч. 1, 2 ст. 270 КК України (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки). Тривають невідкладні слідчі дії.

Всього до гасіння пожеж залучили 1 229 людей та 204 одиниці техніки. Через сильний поривчастий вітер на території області є загроза подальшого розповсюдження лісових пожеж.

Триває евакуація населення. Глава Луганської ОДА Сергій Гайдай повідомив, що евакуйованих людей розмістили у спортзалах шкіл, їх забезпечили харчуванням.