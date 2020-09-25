В окупованому Криму затримали одесита за нібито заклики до екстремізму

Завантажте мобільний додаток сайту

Під процесуальним керівництвом прокуратури АР Крим та м. Севастополя розпочато кримінальне провадження за фактом незаконного затримання мешканця Одещини на території окупованого півострова. Про це повідомляє пресслужба прокуратури АРК, передає NNS.

«Розпочало кримінальне провадження за фактом незаконного затримання на території окупованого півострова 22-річного мешканця Одещини (ч. 2 ст. 146 КК України)»,

— йдеться в повідомленні.

Було встановлено, що громадянин України на початку вересня приїхав до Криму на відпочинок, і 22 вересня хлопець був затриманий окупантами у м. Євпаторія за нібито публічні заклики до здійснення екстремістської діяльності на півострові.

«Окупаційні правоохоронці» доставили затриманого до м. Сімферополя, де незаконно створений «Киевский районный суд г. Симферополя» обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

«Санкція статті передбачає відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років»,

— додають в прокуратурі.

Раніше ми писали: Євросоюз не визнав "російські місцеві вибори" в анексованому Криму

Рекламні блоки на нашому сайті дозволяють нам бути незалежним ЗМІ, а вам – отримувати оперативну і не проплачену ніким інформацію. Переглядаючи рекламу, ви робите свій внесок у розвиток незалежної журналістики України