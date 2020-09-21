СБУ блокувала ботоферму, яку координували куратори з Росії (фото)

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Кіберфахівці Служби безпеки України блокували діяльність потужної «ботоферми», яка використовувалась Росією для розповсюдження деструктивної інформації. Про це NNS повідомляє з посиланням на пресцентр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що для впливу на електоральні настрої українців, куратори напередодні місцевих виборів поширювали через інтернет неправдиву інформацію, спрямовану на розпалення міжетнічної ворожнечі та пропаганди сепаратизму.

«У ході досудового слідства співробітники СБ України встановили, що кілька громадян України та РФ організували у Києві та Запоріжжі роботу так званих «ботоферм», із задіянням спеціалізованого телекомунікаційного обладнання. Зловмисники, використовуючи SIM-картки українських та іноземних операторів мобільного зв’язку, створювали та продавали через заборонені в Україні платіжні системи РФ анонімні віртуальні акаунти для поширення фейкових новин про політичну ситуацію в Україні»,

— йдеться в повідомленні.

Під час обшуку за адресами організаторів ботоферми були знайдені і вилучені кілька банків для sim-карток, понад 22 тисячі sim-карток, а також комп'ютерне обладнання з віртуальним сервером та необхідним програмним забезпеченням на суму понад 1 мільйон гривень.

Наразі триває досудове слідство.

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