Банани з кокаїном: прикордонники викрили рекордну партію наркотиків (фото)

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На Одещині у морському порту «Південний» оперативні співробітники Державної прикордонної служби України затримали рекордну партію кокаїну. Про це з посиланням на пресслужбу Міністерства внутрішніх справ повідомляє Громадське, передає NNS.

Повідомляється, що наркотики намагалися ввезти в контейнері з вантажем бананів, який прибув на судні з Республіки Еквадор.

У контейнері правоохоронці виявили 100 розфасованих брикетів з кокаїном, загальною вагою приблизно 112 кілограмів. Вартість вилучених наркотиків, за даними правоохоронців, на тіньовому ринку становить понад 17 мільйонів доларів.

Операцію прикордонники проводили разом зі Службою безпеки України, прокуратурою та митницею. Виявлені речовини вилучають правоохоронці, які ведуть кримінальну справу, або представники митниці.

Чому наркотики часто намагаються перевезти з фруктами?

Усе просто: вони швидко псуються. Це дозволяє прискорити митний огляд контейнерів. Відтак буває, що співробітники порту не встигають досконально перевірити всі контейнери, не ризикуючи товаром. Тож наркоторговці сподіваються, що такому товару приділятимуть менше уваги і наркотики вдасться провезти непоміченими.

«Однак ми ведемо активну роботу з іншими правоохоронцями, представниками митниці, відділом, що пов’язаний з контейнерними перевезеннями у межах міжнародної співпраці. Ще на моменті транспортування вся ця інформація аналізується, щоб оперативно оглянути й виявити порушення»,

— сказав у коментарі Громадському прессекретар Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

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