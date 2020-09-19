Нападника на Володимира Балуха взяли під варту

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Дніпровський районний суд Києва взяв під варту на два місяці підозрюваного в нападі на колишнього політв’язня Кремля Володимира Балуха. Права застави не передбачено. Про це NNS повідомляє з посиланням на Громадське.

Відповідну заяву зробила речниця прокуратури Києва Надія Максимець.

«Підозрюваний — 32-річний мешканець Київщини, безробітний, повністю визнає свою вину, відмовився від адвоката. За його словами конфлікт із потерпілим відбувся на побутовому підґрунті»,

— уточнила вона.

Підозрюваного в нападі затримали вчора, 18 вересня, його дії кваліфікували за ч.1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу.

Коли суд обирав ймовірному нападнику запобіжний захід, народна депутатка з «Євросолідарності» Ірина Геращенко розповіла про стан Балуха, який досі в лікарні. За її словами, лікарі заявили: «Пацієнт стабільний. Якщо динаміка буде позитивною, наступного тижня спробуємо вивести з медикаментозного сну».

Версія подій від поліції

За даними поліції, в ніч на 8 вересня Балух вийшов з ресторану, де відзначав з друзями річницю звільнення з полону. Близько опівночі він попрямував інший ресторан.

«Там у нього виник конфлікт із невідомим. Чоловік вдарив його ногою — потерпілий впав і втратив свідомість. Після цього зловмисник втік, не надавши постраждалому допомогу»,

— йдеться у повідомленні.

Також правоохоронці кажуть, що підозрюваний прийшов у гості до знайомого, який працює охоронцем одного з ресторанів.

Побиття Балуха

Побитого екс-політв'язня знайшли тільки вранці та госпіталізували з «Гідропарку», у нього зламані рука та ключиця.

Увечері 9 вересня стало відомо, що Балуха прооперували й він перебуває у реанімації з важкою черепно-мозковою травмою.

16 вересня повідомлялось, що Балух приходив до тями і намагався зняти пов’язку з голови. Через це його ввели в штучну кому.

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