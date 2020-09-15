Під Києвом стався потужний витік газу (відео)

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Доба 15 вересня почалась на Київщині надзвичайною подією. Біля 00:20 в Чабанах відбулася розгерметизація газового трубопроводу високого тиску (Уренгой-Помари-Ужгород), що постачає газ на Європу та проходить через поля Чабанів, повідомляє NNS з посиланням на bigkyiv.com.ua.

Потужний вихід газу в навколишнє середовище відбувався понад годину, поки у трубу не поставили заглушку. Про це повідомляється на сайті Чабанівської селищної ради.

В 01:15 представники надзвичайних служб взяли ситуацію під контроль, встановили заглушку та припинили вихід газу.

За даними ДСНС України, магістральний газопровід високого тиску, що розгерметизувався, має діаметр 1020 мм (Київ-Захід України), який обслуговується Боярським виробничим лінійним управлінням магістральних газопроводів.

Жертв та постраждалих немає. До ліквідації надзвичайної ситуації залучали 57 чоловік та 18 одиниць техніки, з них від ДСНС – 21 чоловік особового складу та 5 одиниць техніки.

Станом на 7:00 15 вересня до проведення робіт залучено 6 чоловік та 4 одиниць техніки Боярського виробничого лінійного управління магістральних газопроводів.

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