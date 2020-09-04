Суд розглядає по суті справу Шеремета (онлайн-трансляція)

04 вер. 2020
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4 вересня Шевченківський районний суд Києва проводить засідання по суті в справі про вбивство журналіста Павла Шеремета. Про це NNS повідомляє з посиланням на Радіо Свобода, яке веде онлайн-трансляцію із зали засідань, де присутні обвинувачені зі своїми адвокатами.

Нагадаємо, журналіст «Української правди» Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля в центрі Києва. У грудні 2019 року поліція вперше назвала імена підозрюваних. Це сержант Сил спеціальних операцій Андрій Антоненко (Riffmaster), військовий медик Яна Дугарь та волонтер Юлія Кузьменко. Вони заявляють про непричетність до вбивства.

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Автор: NNS - Національна служба новин

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