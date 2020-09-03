На Донбасі загинув український військовий: став жертвою пожежі

03 вер. 2020
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На Донбасі трагічно загинув український військовий. Він став жертвою лісової пожежі на Луганщині. Про це NNS повідомляє з посиланням на штаб ООС.

Повідомляється, що під час ліквідації пожежі на Луганщині загинув старшина Артем Бондаренко, якого вважали безвісти зниклим. Тіло військовослужбовця знайшли під завалами бліндажа. Як стверджують побратими, в той час коли вони гасили пожежу, що стрімко наближалася до позицій, Артем займався евакуацією військового майна.

Командування Об'єднаних сил висловлює глибокі співчуття рідним та близьким загиблого воїна.

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Автор: NNS - Національна служба новин

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