На трасі Київ-Харків розстріляли автобус: є поранені

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У Красноградському районі Харківської області затримали невідомих, які поблизу міста Люботин на трасі Київ-Харків обстріляли автобус з людьми. Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, пише Громадське, передає NNS.

За інформацією поліції, поблизу Люботина на автодорозі невідомі автомобілем заблокували рух мікроавтобуса, у якому перебували представники громадської організації «За життя», та змусили його зупинитися.

Після цього з автівки вийшло декілька людей й з травматичної зброї обстріляли мікроавтобус, після чого втекли на своєму автомобілі.

У результаті пострілів двоє активістів згаданої громадської організації отримали поранення від гумових куль, один потерпілий в руку, один – в ногу. Їм надається медична допомога. Людей, взятих у заручники немає.

Що каже Геращенко?

За його словами, на трасі стався конфлікт між двома групами прихильників різних політичних сил. В результаті нападу на автобус однієї зі сторін двоє громадян дістали поранень з травматичної зброї.

«Політичним партіям і взагалі кому б то не було Конституцією України заборонено мати будь-які силові формування. Право на законне застосування сили є тільки у держави»,

— написав він.

Фото: Фейсбук/Антон Геращенко

Геращенко додав, що Нацполіція «буде жорстко і принципово реагувати на будь-які силові провокації від якої б політичної сили вони не виходили». Каже, що всіх винних до застосування насильства притягнуть до кримінальної відповідальності.

За інформацією поліції, справу відкрили за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає позбавленням волі на строк від 3 до 7 років.Усі обставини встановлюються.

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Хто повідомив про обстріл?

Першим про обстріл повідомив народний депутат від фракції «Опозиційна платформа — За життя» Ілля Кива. Він написав, що автобус розстріляли представники полку «Азов» та «Національного корпусу». В автобусі, за його словами, були 22 члени громадського руху «Патріоти — За Життя».

А що кажуть в «Азові» та «Нацкорпусі»?

Вони заявляють, що не причетні до цього інциденту, бо «зараз виконують бойові завдання на фронті».

«Національний корпус не має відношення до цієї ситуація, я думаю, як і полк «Азов», який зараз перебуває на передовій. Ми як партія готуємося до виборів і на цьому все. Водночас я впевнений, що та ситуація, яка сталася на трасі, — це наслідок дій самих «Патріотів — За життя» Іллі Киви»,

— сказав нам у коментарі заступник начальника центрального штабу партії «Національний Корпус», ветеран полку «Азов» Владислав Соболевський.

Водночас він підтвердив, що активісти полтавського осередку «Нацкорпусу» сьогодні були біля бізнес-центру, де відбувалася конференція ОПЗЖ, але запевняє, що не було жодних провокацій.

Представники організацій закликали правоохоронців «затримати Іллю Киву та розслідувати його причетність до організації терористичного акту на трасі Київ-Харків».

Що передувало?

У Києві вдень 25 серпня відбулася сутичка між представниками «Національного корпусу» та членами громадської організації «Патріоти — За Життя» Іллі Киви, народного депутата від «Опозиційної платформи — За життя».

Як розповів керівник центрального штабу «Нацкорпусу» Максим Жорін, кілька ветеранів полку «Азов» проходили повз готелю «Дружба», після чого з боку паркування в них почали стріляти: «Жодної розмови, жодної сутички, жодної бійки абсолютно не відбувалося. Просто по людях почали стріляти».

Далі «азовці» вступили в сутичку з нападниками. Ті почали тікати, «гублячи зброю, особисті речі, людей і все на світі». Зокрема, вже згаданий Ширяєв залишив на місці стрілянини мобільний телефон.

Як сказав Жорін, «азовці» затримали двох людей і передали їх поліції. Одного з «азовців» поранили в руку й ногу, але його життю нічого не загрожує. Водночас керівник штабу «Нацкорпусу» каже, що на місці події його не було.

А ось керівник регіонального напрямку «Патріотів — За життя» Олег Ширяєв і сам Ілля Кива кажуть, що це «Нацкорпус» здійснив збройний напад на «Патріотів — За життя». А сам Ширяєв назвав це спробою його вбити — начебто не першою.