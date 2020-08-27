На трасі Київ-Харків розстріляли автобус: є поранені

27 серп. 2020
Перегляди: 469

Завантажте мобільний додаток сайту

У Красноградському районі Харківської області затримали невідомих, які поблизу міста Люботин на трасі Київ-Харків обстріляли автобус з людьми. Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, пише Громадське, передає NNS.

За інформацією поліції, поблизу Люботина на автодорозі невідомі автомобілем заблокували рух мікроавтобуса, у якому перебували представники громадської організації «За життя», та змусили його зупинитися.

Після цього з автівки вийшло декілька людей й з травматичної зброї обстріляли мікроавтобус, після чого втекли на своєму автомобілі.

У результаті пострілів двоє активістів згаданої громадської організації отримали поранення від гумових куль, один потерпілий в руку, один – в ногу. Їм надається медична допомога. Людей, взятих у заручники немає.

Що каже Геращенко?

За його словами, на трасі стався конфлікт між двома групами прихильників різних політичних сил. В результаті нападу на автобус однієї зі сторін двоє громадян дістали поранень з травматичної зброї.

«Політичним партіям і взагалі кому б то не було Конституцією України заборонено мати будь-які силові формування. Право на законне застосування сили є тільки у держави»,

написав він.

Фото: Фейсбук/Антон Геращенко

Геращенко додав, що Нацполіція «буде жорстко і принципово реагувати на будь-які силові провокації від якої б політичної сили вони не виходили». Каже, що всіх винних до застосування насильства притягнуть до кримінальної відповідальності.

За інформацією поліції, справу відкрили за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає позбавленням волі на строк від 3 до 7 років.Усі обставини встановлюються.

Раніше ми писали: Поліція затримала підозрюваного у підпалі авто журналістів "Схем"

Хто повідомив про обстріл?

Першим про обстріл повідомив народний депутат від фракції «Опозиційна платформа — За життя» Ілля Кива. Він написав, що автобус розстріляли представники полку «Азов» та «Національного корпусу». В автобусі, за його словами, були 22 члени громадського руху «Патріоти — За Життя».

А що кажуть в «Азові» та «Нацкорпусі»?

Вони заявляють, що не причетні до цього інциденту, бо «зараз виконують бойові завдання на фронті».

«Національний корпус не має відношення до цієї ситуація, я думаю, як і полк «Азов», який зараз перебуває на передовій. Ми як партія готуємося до виборів і на цьому все. Водночас я впевнений, що та ситуація, яка сталася на трасі, — це наслідок дій самих «Патріотів — За життя» Іллі Киви»,

— сказав нам у коментарі заступник начальника центрального штабу партії «Національний Корпус», ветеран полку «Азов» Владислав Соболевський.

Водночас він підтвердив, що активісти полтавського осередку «Нацкорпусу» сьогодні були біля бізнес-центру, де відбувалася конференція ОПЗЖ, але запевняє, що не було жодних провокацій.

Представники організацій закликали правоохоронців «затримати Іллю Киву та розслідувати його причетність до організації терористичного акту на трасі Київ-Харків».

Що передувало?

У Києві вдень 25 серпня відбулася сутичка між представниками «Національного корпусу» та членами громадської організації «Патріоти — За Життя» Іллі Киви, народного депутата від «Опозиційної платформи — За життя».

Як розповів керівник центрального штабу «Нацкорпусу» Максим Жорін, кілька ветеранів полку «Азов» проходили повз готелю «Дружба», після чого з боку паркування в них почали стріляти: «Жодної розмови, жодної сутички, жодної бійки абсолютно не відбувалося. Просто по людях почали стріляти».

Далі «азовці» вступили в сутичку з нападниками. Ті почали тікати, «гублячи зброю, особисті речі, людей і все на світі». Зокрема, вже згаданий Ширяєв залишив на місці стрілянини мобільний телефон.

Як сказав Жорін, «азовці» затримали двох людей і передали їх поліції. Одного з «азовців» поранили в руку й ногу, але його життю нічого не загрожує. Водночас керівник штабу «Нацкорпусу» каже, що на місці події його не було.

А ось керівник регіонального напрямку «Патріотів — За життя» Олег Ширяєв і сам Ілля Кива кажуть, що це «Нацкорпус» здійснив збройний напад на «Патріотів — За життя». А сам Ширяєв назвав це спробою його вбити — начебто не першою.

Автор: Маруся Оффон

Путін підготував резерв силовиків для боротьби з протестами у Білорусі

Путін підготував резерв силовиків для боротьби з протестами у Білорусі
Президент Росії Володимир Путін на прохання поки ще очільника Білорусі Олександра Лукашенка сформував резерв зі співробітників правоохоронних органів, які «за необхідності» допоможуть Мінську, пише Громадське, передає NNS.
Докладніше
...

NNS - Національна служба новин. Останні події в Україні та світі