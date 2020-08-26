Поліція затримала підозрюваного у підпалі авто журналістів "Схем"

- 26 серп. 2020
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Сьогодні зранку поліція затримала мешканця Луганської області, якого підозрюють у підпалі автомобіля, яким користувалися журналісти-розслідувачі програми "Схеми: корупція в деталях". Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, передає NNS.
"Сьогодні зранку Нацполіція затримала у порядку ст.208 КПК мешканця Луганщини, який обґрунтовано підозрюється у підпалі авто журналістів "Схеми". Вилучено одяг зловмисників, запалювальні шашки, інші докази. Тривають обшуки. Працюємо далі. Деталі згодом",...
— написав Аваков.
Як повідомляє на своїй сторінці у Facebook заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, ще двох підозрюваних оголосять в розшук.
"Ще двоє підозрюваних в співучасті в цьому злочині були встановлені і будуть оголошені в розшук",
— написав Геращенко.
За його словами, всім трьом буде пред'явлено звинувачення за статтею умисне знищення чужого майна.
Раніше NNS повідомляла, що в ніч на 17 серпня в Броварах підпалили автомобіль знімальної групи програми "Схеми".
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