Вночі спалили автівку журналістів програми "Схеми" (фото)

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Вночі 17 серпня автомобіль програми журналістських розслідувань «Схеми: корупція в деталях» підпалили поблизу будинку водія знімальної групи, передає Громадське, інформує NNS.

Про це у Фейсбук повідомив журналіст програми Михайло Ткач.

Йдеться про автівку, на якій журналісти протягом чотирьох років знімали свої матеріали та яка постійно була в кадрі.

За словами журналіста, останній матеріал, який знімали в цій автівці — «Королі доріг» — про перших осіб держави, які порушують ПДР.

«Під час зйомок і в самому матеріалі я неодноразово наголошував, що за нашим авто і нами вели спостереження співробітники охорони президента УДО. Авто ночувало біля будинку, де мешкає водій. Прослушка, підпал авто, що далі?»,

— написав Ткач.

Як уточнила головна редакторка «Схем» Наталія Седлецька, автівку підпалили «незмінному водію» Борису Мазуру. Додає, що це трапилося під його будинком у Броварах о пів на першу ночі. Машина відновленню не підлягає. На місце виїхала поліція.

Пізніше Седлецька написала, що приблизно рік тому голова Адміністрації президента Віктора Януковича Андрій Портнов опублікував усі персональні дані їхніх водіїв — паспорти, номери авто, адреси проживання, та погрожував редакції.

Додає, що в поліції є навіть кримінальна справа з цього приводу, яка, втім, «не рушить з місця», передає Громадське.

Сам Портнов такі звинувачення спростував, заявивши, що видання «занадто високої про себе думки». Каже, що нібито лише самим розслідувачам був вигідний підпал, оскільки в них меншає аудиторія глядачів.

Минулої п'ятниці, 14 серпня, Портнов опублікував наступне: «маргінальне «Радіо Свобода» — продовжую комплекс навчально-виховних заходів».

Скрін зі сторінки Портнова у Telegram

Водночас головна редакторка наголосила, що не обмежується лише цією версією, адже авто добре знайоме широкому колу фігурантів їхніх розслідувань.

«Цей автомобіль по суті був нашим робочим інструментом, за допомогою якого ми зняли велику кількість журналістських розслідувань. Тому для мене очевидно одне: підпал пов’язаний саме з нашою професійною журналістською діяльністю, яка комусь дуже не подобається»,

— додала вона.

Окремо Седлецька уточнила, що слідчо-оперативна група, яка була на місці подій, оглянула авто і звернула увагу на матеріал на передньому лівому колесі, схожий на залишки запалювальної суміші. Цей матеріал правоохоронці взяли на експертизу.

Спочатку, каже, автівку гасили сусіди, потім пожежники. Сусідів поліція опитала.

Адвокат Володимир Щиголь у коментарі «Радіо Свобода» розповів, що оперативно-слідча група провела огляд місця події. Каже, що був хлопок, що який свідчить про те, що відбувся саме підпал.

Він зазначив, що після огляду з’ясувалося, що найбільш вірогідно підпал відбувся з лівої частини з боку переднього колеса.

За словами адвоката, криміналісти взяли зразки речовини, за допомогою якої, ймовірно, був підпалений автомобіль. Їх відправлять на експертизу, а далі слідство буде встановлювати походження речовини.

Він вбачає у підпалі авто не лише факт знищення майна, а й перешкоджання журналістській діяльності, що є теж кримінальним злочином. У слідчого тепер є 24 години, щоб визначити кваліфікацію, внести відомості до реєстру досудових розслідувань і «правильно скерувати розслідування».

Наразі поліція Київщини розпочала кримінальне провадження за фактом пожежі автомобіля працівника ЗМІ. Подія кваліфікована як умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу. Призначено експертизи.

Нагадаємо, цього ж місяця, зранку 8 серпня, Михайло Ткач знайшов у себе вдома ознаки прослуховувального пристрою. Каже, що протягом кількох тижнів до цього декілька разів отримував попередження, що його журналістська діяльність «дратує високопосадовців» і що по ньому почали «активно працювати». Від одного джерела мав інформацію про те, що планують «свердлитись» прямо додому.

Правоохоронці квартиру оглянули, але нічого такого не знайшли. Водночас призначили ще додаткову перевірку.

Хто такі «Схеми»?

Журналісти програми «Схеми: корупція в деталях» (проєкт «Радіо Свобода» та телеканалу UA:Перший) щотижня випускають журналістські розслідування та аналітику про корупцію серед високопосадовців. Вони викривають тих, хто розкрадає державні гроші, майно та ресурси, зловживає владою для особистого збагачення та покриває корумпованих чиновників нехтуванням та бездіяльністю.

У своїх випусках журналісти розповідають про непрозорість влади, статки держслужбовців та конфлікти персональних інтересів з державними, кумівство, «розпил», афери та схеми.

Фото: Фейсбук Mykhailo Tkach