Посадовців ЗСУ та Держінспекції викрили на масштабній корупційній схемі з масками (фото, відео)

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Посадовців Збройних сил України та Державної інспекції енергетичного нагляду викрили в організації масштабної корупційної схеми — вимагали у підприємця майже 1 мільйон гривень за нестворення перешкод у постачанні медичних масок для потреб українських військових. Про це NNS повідомляє з посиланням на ДБР та СБУ.

За даними слідчих, навесні 2020 року до директора товариства, яке стало переможцем за результатом переговорної процедури із закупівлі медичних масок для потреб ЗСУ, звернулись цивільні особи, які вимагали хабар із розрахунку 1 гривня з однієї маски для передання посадовцям Командування медичних сил ЗСУ.

Вони нібито мали забезпечити належне виконання укладеного договору, позитивний висновок службової перевірки військової служби правопорядку ЗСУ, швидку оплату за поставлений товар та не перешкоджати у виконанні умов договору. Вимогу підтвердили службові особи, які контролювали виконання договору.

Загалом зловмисники розраховували отримати понад мільйон гривень, проте суму вдалося зменшити до 998 тисяч гривень. Гроші потрібно було покласти у скриньку у відділенні однієї з банківських установ в Києві.

17 серпня зловмисники отримали частину грошей у сумі 400 тисяч гривень, які вони розподілили між собою.

19 серпня після отримання другої частини хабаря (598 тисяч гривень) правоохоронці затримали двох посередників, один із яких є працівником Держінспекції енергетичного нагляду, а також керівника одного з управлінь Командування медичних сил ЗСУ та офіцера медичної служби.

Водночас у СБУ уточнили, що під час 13 обшуків за місцями мешкання та служби зловмисників були виявлені кошти, передані їм напередодні.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення фігурантам справи про підозру та обрання запобіжного заходу. Тривають слідчі дії, зокрема перевіряється причетність інших військовослужбовців та керівництва Командування медичних сил до корупційної схеми.

За даними Офісу генпрокурора, двох військовослужбовців відправили на гауптвахту Центрального управління ВСП ЗСУ.

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