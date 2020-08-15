Юлія Кузьменко розповіла, чого найбільше боялася в СІЗО

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Підозрювана у вбивстві журналіста Павла Шеремета Юлія Кузьменко, яку відпустили під домашній арешт, розповіла, чого вона найбільше боялася в СІЗО, де пройшло більше півроку її життя. Про це NNS повідомляє з посиланням на сюжет ТСН.

Кузьменко сказала, що більше всього в СІЗО боялася порушень дрібної моторики. Жінка працювала дитячим кардіохірургом в Охматдиті. Юлія розповіла, що вона робила по двісті операцій в рік, а за вісім місяців арешту без практики могла втратити навички.

Підозрювана згадала, що довго не могла придумати, як підтримувати дрібну моторику в СІЗО.

"Оптимально було б, звичайно, вишивати бісером, але голка заборонена. В'язати спицями – заборонено. Все, що залишалося з можливих варіантів, – це малювати. До в'язниці останній раз я малювала фарбами в класі третьому",

– сказала Кузьменко.

Всі малюнки, створені в камері, Юля привезла з собою. Вона також залишила собі дерев'яну ложку.

"Тому що користуватися залізними було неможна, одноразовими користуватися теж неможна. Все, що було можна, – дерев'яна ложка. Ось її я залишила собі на пам'ять",

– розповіла підозрювана.

Вона зазначила, що намагається забути про в'язницю. Жінка стверджує, що в день вбивства журналіста щойно повернулася з відпустки, а її син – з відпочинку. Вона нібито дізналася про злочин з новин.

Найщасливішим днем в СІЗО, як розповіла Кузьменко, для неї був Новий рік, коли під стіни ізолятора прийшли всі її друзі і родичі.

"Я залізла на табуретку, щоб стати на рівні вікна: не бачу, так щоб хоча б чути. І хлопці простояли під ізолятором тимчасового тримання з восьми до першої. А я з восьми до першої години простояла на табуретці, витягнувшись з чашкою чаю",

– розповіла Юлія.

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