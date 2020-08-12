Суд залишив під вартою Андрія Антоненка

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Київський апеляційний суд відмовився відпустити з-під варти музиканта Андрія Антоненка, підозрюваного у справі про вбивство Павла Шеремета. Про це NNS повідомляє з посиланням на НВ.

Як стало відомо NNS , судді відмовили стороні захисту у пом’якшенні міри запобіжного заходу. Антоненка були готові взяти на поруки 12 осіб, у тому числі народні депутати.

Нагадаємо, напередодні суд відпустив під домашній арешт лікарку та волонтерку Юлію Кузьменко.

Музиканта Андрія Антоненка, лікарку Юлію Кузьменко та військового медика Яну Дугарь затримали наприкінці 2019 року за підозрою у причетності до вбивства Павла Шеремета.

Спочатку, за версією слідства, Антоненко був «організатором» вбивства Шеремета, Кузьменко — безпосереднім виконавцем, а Дугарь «проводила розвідку» навколо місця злочину.

У травні 2020 року затриманим змінили підозри. Антоненко тепер не організатор, а виконавець за попередньою змовою, Кузьменко є виконавцем, а Яна Дугарь — пособником.

Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в результаті підриву автомобіля в Києві.

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