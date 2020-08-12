Російський прикордонний катер впритул підійшов до берега Бердянська, ігноруючи вимогу ВМС

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Російський прикордонний корабель підійшов до материкового узбережжя Бердянська на Азовському морі на відстань менше 2 миль (3,2 км.). Про це NNS повідомляє з посиланням на видання Діалог.

Професор кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства Міжнародного гуманітарного університету Борис Бабін на своїй сторінці в Facebook уточнив, що здійснив провокацію прикордонний сторожовий корабель з бортовим номером 499-го проекту 10410 ("Світлячок").

"Корабель морської охорони "Донбас" виявив підозрілі дії і наказав російському кораблю відійти від нашого узбережжя на відстань більше 2 миль",

- йдеться в повідомленні.

Противник був наполегливий, заявивши, що угода по Азовському морю, де вказано, що це "внутрішнє море двох держав", дозволяє здійснювати подібні маневри.

Борис Бабін написав:

«Характерний інцидент, як каже маленьке дельфінятко, відбувся сьогодні на Азові, біля Бердянську. Кажуть, що прикордонний катер росіян 499 (проект 10410 "Світляк") підійшов впритул до материкового берігу. Судно українських прикордонників BG 032 виявило підозрілі дії росіян та приписало кораблю агресора відійти від узберіжжя, з посиланнями на акти Мінінфраструктури, що обмежують маневрування у двохмильній прибережній зоні. Представник ворога відповів, що Азов є "внутрішнім морем двох держав" та що "українські акти для нього нічого не значать" оскільки він "маневрує за планом". Крім того росіянин приписав нашим прикордонникам не наближатися до нього ближче ніж на 20 кабельтов. Що й було зроблено. Поставка мін, висадка диверсантів, захоплення рибалок за таких умов й надалі здійснюватимуться росіянами на всій формально "підконтрольній" нам акваторії Азову. Від Маріуполя до Стрілкового. А наші уповноважені посадовці мовчатимуть й надалі, отримуючи нові й нові бонуси від азовської рибної мафії. Для якої досі не змінено режим "спільних вод". Засідання "україно-російської комісії" з ростовськими колегами готують наразі. Так знищується державність».

Відомо, що після декількох обльотів акваторії якірної стоянки росіяни вимушено відійшли на допустиму угодами відстань.

Зазначається, що після тимчасової анексії Криму в 2014 році, провокації Росії в Азовському морі стали регулярними, але майже зійшли нанівець після перекидання в цей район корабельно-катерній угруповання ВМС ЗС України.

Так, у січні 2020 року на відстані близько 10 морських миль українські військові виявили присутність корабля берегової охорони ФСБ Росії "Усть-Лабинськ" з бортовим номером 393, який проводив розвідку українського узбережжя на Азовському морі.

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