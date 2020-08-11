Офіцер СБУ передавав секретну інформацію російським спецслужбам в цукерках Roshen (фото)

11 серп. 2020
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Співробітника СБУ та колишнього військовослужбовця викрили під час передачі секретної інформації в цукерках, пише Українська правда, передає NNS.

Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.

"За даними слідства, офіцер правоохоронного органу, на виконання завдань так званих "кураторів", збирав з метою передачі представникам спецслужби іноземної держави відомостей, що становлять державну таємницю, а також надавав їм допомогу в проведенні підривної діяльності проти України. Інформацію він передавав через "кур’єра" - військового пенсіонера.

Правоохоронці затримали обох під час передачі співробітником СБУ носія із секретною інформацією, захованого в цукерках, спільнику, який мав намір його вивезти за межі України",

— йдеться в повідомленні.

Судячи зі світлин ОГП, інформацію передавали у солодощах кондитерської корпорації "Roshen", пише Українська правда.

Офіцеру СБУ та "кур’єру" повідомили про підозру у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України).

10 серпня обом обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб.

У разі доведення вини підозрюваним загрожує позбавлення волі до 15 років.
Автор: Маруся Оффон

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