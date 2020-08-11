Офіцер СБУ передавав секретну інформацію російським спецслужбам в цукерках Roshen (фото)

Співробітника СБУ та колишнього військовослужбовця викрили під час передачі секретної інформації в цукерках, пише Українська правда, передає NNS.

Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.

"За даними слідства, офіцер правоохоронного органу, на виконання завдань так званих "кураторів", збирав з метою передачі представникам спецслужби іноземної держави відомостей, що становлять державну таємницю, а також надавав їм допомогу в проведенні підривної діяльності проти України. Інформацію він передавав через "кур’єра" - військового пенсіонера.

Правоохоронці затримали обох під час передачі співробітником СБУ носія із секретною інформацією, захованого в цукерках, спільнику, який мав намір його вивезти за межі України",