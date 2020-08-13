На Донбасі в зоні ООС загинув український військовий

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На Донбасі в зоні проведення ООС загинув український військовий – розвідник. Про це NNS повідомляє з посиланням на оперативно-тактичне угруповання «Північ», яке оприлюднило сумну новину 12 серпня пізно ввечері.

Бійці ОТУ «Північ» відповідають за лінію зіткнення у Луганській області та на Світлодарській дузі на Донеччині.

Як стало відомо NNS , розвідник загинув під час виконання бойового завдання. Повідомляється, що причиною стало необережне поводження зі зброєю.

Із сумом повідомляємо, що під час виконання бойового завдання внаслідок необережного поводження зі зброєю, отримавши вогнепальне кульове поранення, несумісне з життям, помер військовослужбовець окремого розвідувального батальйону зі складу Об'єднаних сил, — йдеться у повідомленні. Також зазначено, що обставини та причини смерті з’ясовуються представниками Нацполіції та Військової служби правопорядку у ЗСУ. Командування Об'єднаних сил висловлює співчуття рідним і близьким померлого захисника України,

— йдеться в повідомленні ОТУ «Північ».

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