Вночі горіла Тесла, у якій Зеленський записував ролики

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У Києві горів автомобіль Tesla, що належить колишньому керівнику Офісу президента України Андрій Богдану. Про це NNS повідомляє з посиланням на OBOZREVATEL, який посилається на власні джерела у правоохоронних органах.

Як стало відомо NNS , займання сталося близько трьох годин ранку 11 серпня. Його ліквідували за кілька хвилин. За словами співрозмовників, постраждалих під час інциденту немає. У той же час транспортний засіб пошкоджено вогнем. Причини надзвичайної події встановлюються.

Як відомо, у колишнього глави Офісу президента дійсно є електричний кросовер Tesla Model X, його він купив ще в 2016 році. Раніше цей автомобіль став дуже відомим, оскільки на ньому в свій час їздив президент Володимир Зеленський – глава держави позичав у Богдана електромобіль для зйомок своїх відеороликів, адресованих народові.

Нагадаємо, Зеленський призначив керівником Офісу Президента Андрія Єрмака замість Андрія Богдана. Богдан був призначений главою Адміністрації Президента 21 травня 2019 року, а 25 червня 2019 був переведений в Офіс Президента. Єрмак працював помічником Зеленського з 21 травня 2019 року.

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