Під Києвом знайшли вбитою зниклу 12-річну дівчинку

- 10 серп. 2020
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Жахливий випадок в ніч на 10 серпня стався у місті Яготин на Київщині. Про це NNS повідомляє з посиланням на Київ Оперативний.
Як стало відомо NNS , зранку 10 серпня стурбований чоловік звернувся Яготинської поліції із заявою про зникнення його 12-річної доньки Софії.
Він розповів, що ввечері дозволив їй гуляти до 3-ї години ночі, але вона до ранку вдома так і не з’явилась.
Особовий склад Яготинського, Переяслав-Хмельницького відділів поліції та окремих підрозділів Головного управління поліції Київщини був піднятий по тривозі. До пошуків долучилися кінологи та громадськість.
Кримінальна та ювенальна поліція покроково встановили останні години дівчини і вийшли на 15-річного місцевого жителя, який останнім бачив Софію.
Хлопець спочатку вигадував історії, намагався переконати поліцейських, що дівчина вночі поїхала на маршрутці в інше місто, але згодом показав, де залишив бездиханне тіло.
Конфлікт стався на ґрунті сексуальних домагань з боку хлопця. Отримавши відмову Софії, задушив дівчинку її ж ременем.
Батька ювенальні поліцейські притягнуть до адмінвідповідальності, яка передбачена законом, але це не поверне життя його доньки. Хлопець проведе за гратами не менше 10 років.
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