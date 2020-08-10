Під Києвом знайшли вбитою зниклу 12-річну дівчинку

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Жахливий випадок в ніч на 10 серпня стався у місті Яготин на Київщині. Про це NNS повідомляє з посиланням на Київ Оперативний.

Як стало відомо NNS , зранку 10 серпня стурбований чоловік звернувся Яготинської поліції із заявою про зникнення його 12-річної доньки Софії.

Він розповів, що ввечері дозволив їй гуляти до 3-ї години ночі, але вона до ранку вдома так і не з’явилась.

Особовий склад Яготинського, Переяслав-Хмельницького відділів поліції та окремих підрозділів Головного управління поліції Київщини був піднятий по тривозі. До пошуків долучилися кінологи та громадськість.

Кримінальна та ювенальна поліція покроково встановили останні години дівчини і вийшли на 15-річного місцевого жителя, який останнім бачив Софію.

Хлопець спочатку вигадував історії, намагався переконати поліцейських, що дівчина вночі поїхала на маршрутці в інше місто, але згодом показав, де залишив бездиханне тіло.

Конфлікт стався на ґрунті сексуальних домагань з боку хлопця. Отримавши відмову Софії, задушив дівчинку її ж ременем.

Батька ювенальні поліцейські притягнуть до адмінвідповідальності, яка передбачена законом, але це не поверне життя його доньки. Хлопець проведе за гратами не менше 10 років.

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