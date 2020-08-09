На Черкащині дівчина довела себе до голодної смерті

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Жахливий випадок стався у місті Кам'янка на Черкащині. Молода жінка довела себе до голодної смерті. Це перша в області смерть від анорексії. Про це NNS повідомляє з посиланням на Подробиці.

Як стало відомо NNS , дівчина важила менше 30 кілограмів. До районної лікарні її привезли у напівпритомному стані.

Через довготривале голодування організм 27-річної Альони Дроботенко абсолютно виснажився. Поступово почали відмовляти органи. Дізнатися у неї, що сталося - медики так і не змогли.

Іван Олійник, завідувач відділення анестезіології Кам'янської ЦРЛ розповів:

Її свідомість була сплутана і на одне і те саме запитання протягом декількох годин - вона давала різні відповіді, можливо це через те, що були порушені обміни речовин і живлення мозку. Такі розлади обміну речовин, що вона можливо вже і не могла адекватно сприймати реальність.

Врятувати життя Альони медики не могли - у неї була остання стадія анорексії. В організмі почались незворотні процеси.

Чому дівчина голодувала, журналістам не вдалося дізнатися у її батьків. Вони в скорботі і відмовляються спілкуватись.

Їхні сусіди неохоче розповідають: родина мало з ким спілкувалась. Про Альону ж кажуть, що завжди була худенькою.

Певний час дівчина працювала дитячим психологом районної лікарні, звільнилась два роки тому. Цей факт дивує її колишніх колег по професії, адже до анорексії призводять психологічні проблеми. Люди або женуться за ідеальною фігурою, або мають нервові розлади. За статистикою, 20 відсотків хворих на анорексію помирають.

Любов Жеребньова, психолог прокоментувала:

Цьому складно запобігти інколи тому, що людина, яка власне доходить до цього стану анорексії не така відкрита і комунікабельна, щоб заявляти світу про свої проблеми. Тож психологи радять уважно стежити за здоров'ям і поведінкою своїх близьких і вчасно звертатись по допомогу до фахівців.

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