Четверо загиблих: на Житомирщині вантажівка виїхала на зустрічну смугу та зіткнулася з маршруткою (фото)

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Дорожньо-транспортна пригода сталася увечері 8 серпня у Коростенському районі на Житомирщині. За попередніми даними, у результаті зіткнення маршрутного мікроавтобуса з вантажівкою загинуло четверо людей. Про це NNS повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Житомирської області.

«Дорожньо-транспортна пригода сталася близько 17-ї години на 143 км автошляху Київ-Ковель, на виїзді із с. Грозиного. Попередньо, відбулося лобове зіткнення маршрутного мікроавтобуса «Фольксваген Крафтер», що рухався з м. Києва до смт Лугини, з фурою «МАН» з напівпричепом, що виїхала на зустрічну смугу руху»,

— повідомляють в поліції.

У результаті зіткнення загинули 4 людини: водій маршрутки та троє його пасажирів. Водій вантажівки, 64-річний житель м. Запоріжжя, отримав травми.

На місці події працювали поліцейські. Наразі триває з’ясування всіх причин та обставин ДТП, а також встановлення осіб загиблих.

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