9 загиблих: в окупованому Криму сталася масштабна ДТП

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На трасі в окупованому Криму маршрутка врізалася у вантажівку, загинуло 9 осіб, постраждало 6. Про це NNS повідомляє, посилаючись на НВ та на ряд російських ЗМІ.

Як стало відомо NNS , у п’ятницю 31 липня біля 5-ї ранку в окупованому РФ Криму сталася смертельна ДТП за участю маршрутки Mercedes Sprinter і вантажівки.

Рухаючись по автодорозі Таврида, мікроавтобус сполученням Краснодар Севастополь врізався у фуру, що йшла попереду.

Внаслідок зіткнення загинули сім пасажирів і водій маршрутки. Пізніше ще одна людина померла в лікарні. Російські ЗМІ повідомляють, що серед постраждалих є діти та вагітна, а серед загиблих – підліток.

Також у російських ЗМІ повідомляється, що водій маршрутки був тверезий і що він заснув за кермом, бо мало відпочивав і був перевтомлений.

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