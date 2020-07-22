Поліція посилює заходи безпеки в дев’яти областях України

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Національна поліція посилює заходи безпеки у дев’яти областях. Відповідне рішення ухвалило керівництво Нацполіції, повідомляє NNS з посиланням на прес-службу відомства.

Як стало відомо NNS , заходи безпеки посилюються в таких областях:

Вінницькій;

Житомирській;

Закарпатській;

Івано-Франківській;

Львівській;

Рівненській;

Тернопільській;

Хмельницькій;

Чернівецькій.

Заходи здійснюються з метою своєчасного реагування на криміногенну ситуацію, недопущення дестабілізації оперативної обстановки, а також для виконання завдань із запобігання терористичним проявам, — зазначають у прес-службі Нацполіції.

Зазначається, що нові заходи передбачають несення служби поліцейськими нарядами у центральних частинах облцентрів та в громадських місцях, де може перебувати значна кількість людей, а також виставлення мобільних постів на в’їздах та виїздах з цих населених пунктів.

Також поліцейські патрулюватимуть вулиці і території автостанцій та залізничних вокзалів.

Крім того, передбачене застосування правоохоронцями таких превентивних заходів:

перевірка документів у підозрілих осіб та проведення поверхневого огляду;

перевірка транспортних засобів, які за зовнішніми ознаками не використовуються впродовж тривалого часу, з метою виявлення вибухових пристроїв;

особлива увага до підозрілих речей та предметів, в яких може бути розміщена вибухівка;

забезпечення безпеки дорожнього руху на автошляхах.

Ймовірно вказані заходи поліції стали реакцією на захоплення заручників в автобусі у Луцьку. Проте, Волинська область чомусь не внесли до списку.

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