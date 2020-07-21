З’явилося відео, як луцький терорист сідає в автобус

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У мережу виклали відео, на якому ймовірний терорист з Луцька Максим Кривош заходить до автобуса, який потім захопить. Про це NNS повідомляє з посиланням на 24 канал, який опубліковав запис.

На кадрах видно, як чоловік з сумкою та рюкзаком за плечима, заходить у салон та зачиняє двері.

Рейсовий автобус Еталон їхав з села Красилівка Камінь-Каширського району до міста Берестечко Горохівського району. У Луцьку він повинен був заїхати на автостанцію №2, де підібрати двох людей. Далі він рухався на Берестечко через Луцьку автостанцію №1, що на вул. Львівській. Замість цього, автобус поїхав на Театральну площу.

Кривош захопив рейсовий автобус о 9.25 у центрі Луцька. На даний момент він досі стоїть на Театральній площі міста.

Терорист дзвонить з телефонів заручників Сам він запевняє, що в салоні є діти і вагітні. До автобусу терорист нікого не підпускає.

Кривош вимагає у журналістів опублікувати свої вимоги. Він вимагає, аби керівники міністерств, прокуратури, парламенту, церков, а також українські олігархи записали й поділилися на своїх сторінках у соцмережах заявами про те, що саме вони – терористи в законі.

Також відеозвернення повинен записати президент Володимир Зеленський.

Між терористом та поліцією тривають переговори. Очолює процес очільник МВС Арсен Аваков. В ході короткого брифінгу, який відбувся приблизно о 16:00, міністр розповів журналістам, що силовики роблять все, аби вирішити ситуацію мирно – без крові. Що з терористом є контакт, а також ведеться робота з його родичами.

Арсен Аваков попросив не розповсюджувати недостовірну інформацію, наприклад про психічне захворювання Кривоша. Аваков звернув увагу на те, що у терориста є телефон і він може читати все, що пишуть в інтернеті. Про це NNS повідомляє, посилаючись на пряму трансляцію з місця подій.

Приблизно через 20 хвилин після спілкування очільника МВС з журналістами біля автобусу пролунав вибух, схожий на вибух гранати. Хто саме підірвав вибуховий пристрій, невідомо. Раніше тут пролунало ще декілька вибухів меншої сили.

Станом на 17:00 заручники перебувають в автобусі вже близько 8 годин.

Пряма трансляція з місця події



Раніше ми повідомляли: Захоплення автобусу з людьми у Луцьку: що відомо (відео, трансляція наживо)

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