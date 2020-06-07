Депутата від «Слуги народу» побили на заправці до втрати свідомості

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На автозаправці біля села Заричаны на Житомирщині депутата Юрія Заславського («Слуга народу») побив невідомий в результаті «побутового конфлікту». Про це NNS повідомляє з посиланням на Громадське.

Як стало відомо NNS , факт побиття підтвердила заступник голови фракції Євгенія Кравчук в коментарі Громадському.

«Так, дійсно стався такий інцидент. Відбулася словесна перепалка у черзі на заправці. І на вулиці до Юрія підійшов чоловік і наніс кілька ударів»,

- розповіла вона.

За її словами, Заславський не знає нападника і бійка схожа на «побутовий конфлікт». Кравчук додала, що депутат написав заяву в поліцію. При цьому сам Заславський ніяк не коментує бійку. Сьогодні на своїй сторінці в Facebook він тільки запостив відео з візиту президента Володимира Зеленського в Хмельницьку область і привітання з Трійцею. Також не коментували інцидент і в поліції Житомирської області.

Першим про бійку повідомили житомирські ЗМІ. Інцидент стався ще 5 червня. Під час бійки Заславський нібито впав і втратив свідомість. При цьому від госпіталізації він відмовився, хоча отримав направлення на проходження судово-медичної експертизи за місцем проживання.

За інформацією сайту Верховної ради, Юрій Іванович Заславський, 1982 року народження, є членом депутатської фракції ПП «Слуга народу», директор ТОВ «Макрус ЛТД», проживає в м. Хмельницькому.

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