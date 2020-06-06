На Київщині двоє підлітків 11 і 15 років викрали фуру

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На Київщині двоє вихованців центру соціально-психологічної реабілітації дітей втекли із закладу вночі і викрали фуру. На рахунку старшого хлопця це вже третій скоєний ним злочин, - повідомляє NNS з посиланням на Національну поліцію у Київській області.

Як стало відомо NNS , підліток зі своїм товаришем, якому 11 років, втекли з центру близько 2 години ночі. Щоб далеко не йти пішки, старший втікач через шпарину пробрався до охоронюваної приватної території, звідки викрав вантажний тягач «МАN». У ньго були відчинені двері та ключі в замку запалювання.

Вдвох викрадачі подорожували полями району не довго, доки не застрягли у багнюці колесами. Потім, не дуже засмутившись, вони пішли у сусіднє село до магазину зігрітися. Там старшого хлопця, який вже для місцевих жителів став «відомим втікачем», впізнала пильна продавчиня. Вона запропонувала дітворі чай та смаколики і в цей час викликала ювенальну поліцію. Притримала бешкетників, доки не приїхали правоохоронці.

Вже там неповнолітній юнак зізнався у викраденні вантажівки і дістав з кишені ключі від авто.

Меншого втікача ювенальні поліцейські повернули до виховного закладу. А старшого товариша поліція затримала у порядку ст. 208 КПК України і він зараз перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

Вантажівку «МАN» працівники поліції повернули власнику, який виявив вранці відсутність авто і з відповідною заявою звернувся до поліції.

За даним фактом слідчі Макарівського відділення поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 289 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі від п’яти до восьми років з конфіскацією майна. Неповнолітньому зловмиснику про оголошення підозру у скоєнні злочину. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

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