На Полтавщині чоловік живцем спалив колишню дружину в магазині косметики

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Страшна трагедія сталася на Полтавщині в Кременчузі. Чоловік живцем спалив свою колишню дружину у крамниці. Про це NNS повідомляє з посиланням на Голос України.

Як стало відомо NNS , жахіття відбувалося вчора, 4 травня, у другій половині дня у магазині косметики «Фея», що на вулиці Івана Приходька у Кременчуці. Туди, за інформацією відділу комунікації Головного управління Нацполіції в Полтавській області, близько шістнадцятої години з наповненою пальним каністрою зайшов 47-річний місцевий мешканець. Він зачинив двері крамниці зсередини й облив свою колишню дружину - 38-річну жінку, котра працювала там продавчинею, - легкозаймистою рідиною.

За викликом до місця події прибули правоохоронці, рятувальники та медики. Однак, на той час вогонь вже охопив значну частину приміщення. Поліцейські та працівники ДСНС розблокували вхід до магазину, і пожежники загасили вогонь, але жінка вже була мертвою - вона фактично згоріла заживо.

При цьому палій не постраждав, його затримали правоохоронці (на знімку нижче). Відкрито кримінальне провадження за ознаками статті, яка передбачає відповідальність за умисне вбивство, скоєне у небезпечний для життя багатьох осіб спосіб. Тож зловмиснику світить позбавлення волі строком від 10 до 15 років або довічне ув'язнення. Мотиви його вчинку наразі з'ясовують слідчі.

Водночас мешканці Кременчука, зокрема й у соцмережах, активно обговорюють передумови резонансної події та рівень готовності відповідних служб зупинити таке бузувірство. Адже, як з'ясувалося, даний чоловік раніше вже приходив до цього магазину з сокирою саме на «розбірки» з колишньою дружиною.

Цього разу продавчиня задля порятунку натиснула тривожну кнопку, тож першими на місце події прибули бійці охоронної фірми. Однак вони не змогли проникнути всередину приміщення, бо їм "не піддався" замок металевих решітчастих дверей. Таким чином, і сварка колишнього подружжя, і підпал, і смерть жінки у пекельних муках відбувалися фактично на очах нібито підготовлених до порятунку людей і майна співробітників. Останні бачили жахіття через вікна магазину, але вдіяти нічого не змогли.

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