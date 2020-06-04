Смерть дитини в «дитсадку» Запоріжжя: з'явилося відео з камер відеоспостереження

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Як повідомляла раніше NNS, в Запоріжжі в нелегальному дитячому садку померла однорічна дівчинка. Заклад працював у звичайній квартирі на восьмому поверсі багатоповерхівки протягом декількох років.

З’явилося відео з камер відеоспостереження, встановлених у квартирі, де загинула дитина. Запис опублікував на своїй сторінці у Фейсбуці адвокат сім'ї постраждалих Тимур Мамедов. На відео чітко видно, як вихователь прив'язує до обличчя однорічної дівчинки, яка плаче, подушку і відносить її в іншу кімнату.

За словами адвоката, жінку вже затримали за підозрою у вбивстві дитини. За даним фактом проводиться слідство. Також він додав, що «ще до приїзду слідчої групи вихователька видалила відеозаписи камер спостережень з жорстких дисків, приховала знаряддя злочину, розділа дитину і намагалася приховати інші сліди злочину. Але, за збігом обставин, частина відео залишилася (про яку жінка скоріше за все забула), за якою і відновили всю хронологію подій.