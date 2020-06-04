В КНУ імені Тараса Шевченка проходять обшуки

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Співробітники Нацполіції та Служби безпеки України проводять обшуки у головному корпусі Київського національного університету імені Тараса Шевченка 4 червня. Про це NNS повідомляє з посиланням на Громадське, яке посилається на речницю Нацполіції Оксану Блищик.

Як стало відомо NNS , слідчі дії проводять під процесуальним керівництвом СБУ. За словами Бліщик, обшуки проводять за фактом отримання хабаря службовою особою.

«Слідчі дії проводяться за статтею 368 Кримінального кодексу України (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою — ред.)», — зазначили у поліції.

Речниця додала, що детальна інформація можливо буде оприлюднена після слідчих дій за погодження слідчих.

Як передає «Укрінформ», правоохоронці документують протиправну діяльність вищих посадових осіб вишу з отримання незаконної вигоди (хабарів) від студентів.

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