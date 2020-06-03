Слідство по справі Гладковського завершено

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САП і НАБУ завершили слідство у справі Олега Гладковського. Обвинувальний акт у справі Олега Гладковського буде направлено до Вищого антикорупційного суду для розгляду по суті. Про це NNS повідомляє з посиланням на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру та на сайт dw.com.

Як стало відомо NNS , прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) і детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) завершили досудове розслідування у справі стосовно колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського. Про завершення досудового розслідування в цій справі повідомила в середу, 3 червня, пресслужба САП на сторінці у соціальній мережі Facebook.

"На сьогодні досудове розслідування у справі завершено. Матеріали кримінального провадження відкрито підозрюваним і їхнім захисникам для ознайомлення. Після чого обвинувальний акт буде направлено до Вищого антикорупційного суду для розгляду по суті",

- йдеться в повідомленні пресслужби САП.

У справі, крім Гладковського, проходять також ексзаступник міністра оборони та директор департаменту міністерства оборони. Їх підозрюють у завданні збитків державі на загальну суму 17,44 мільйона гривень.

Слідство вважає, що Гладковський використав своє службове становище з метою отримання неправомірної вигоди компанією "Богдан Моторс", одним зі співвласників якої він був. За версією слідства, Гладковський забезпечив включення до державного оборонного замовлення та подальшу закупівлю коштом державного бюджету вантажних автомобілів за завищеними цінами в одного з підприємств автомобілебудівної компанії. У "Богдан Моторс" цю інформацію спростовують.

Крім того, Гладковському інкримінується внесення недостовірних відомостей у електронні декларації. Приміром, він не задекларував доходи дружини, отримані нею від здачі в оренду елітної нерухомості в центрі Києва, про які йому було достеменно відомо, стверджують в САП. Йдеться про доходи на суму 54 тисяч доларів США за 2016 рік, 63 тисячі доларів США за 2017 рік і 47,5 тисячі доларів США за 2018 рік.

Нагадаємо, що 17 жовтня 2019 року детективи НАБУ затримали Олега Гладковського в аеропорту "Бориспіль".

21 жовтня за Гладковського внесли заставу й він залишив СІЗО.

21 грудня ВАКС задовольнив прохання адвокатів Гладковського і дозволив колишньому чиновнику не носити електронний засіб контролю - в даному разі електронний браслет. Водночас у Гладковського залишилася низка інших обов'язків, приміром, обов'язок з'являтися за викликом, не спілкуватися з певними свідками у справі, не залишати місто Київ та Київську область без дозволу, здати паспорти для виїзду за кордон.

Термін дії зобов'язань, покладених на Гладковського, подовжено до 5 червня 2020 року. А 14 травня 2020 року в САП повідомили, що експертиза у справі Гладковського відкоригувала суму завданих збитків до понад 17,44 мільйона замість 10,62 мільйона гривень, у зв'язку з чим йому змінено підозру.

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