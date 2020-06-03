Мільйон доларів за крісло голови ОДА: у Харкові затримали "торговців" посадами (фото)

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У Харкові правоохоронці затримали двох киян, які, за даними слідства, "торгували" державними посадами, прикриваючись знайомствами з вищим політичним керівництвом країни. Зокрема, за посаду голови Харківської обласної державної адміністрації вони вимагали 1 млн доларів, повідомляє ZN.UA, передає NNS.

Слідство встановило, що підозрювані пропонували клієнтам лобіювати їх призначення на високі посади в органах державної влади та правоохоронній системи за гроші. Вони стверджували, що близько знайомі з керівництвом Верховної Ради, головами парламентських фракцій і членами уряду, повідомили в пресцентрі СБУ.

Призначення на посаду голови Харківської ОДА зловмисники оцінили в 1 млн доларів, а посаду голови обласного управління Державної податкової служби – у 100 тисяч доларів.

У вівторок, 2 травня, 68- і 52-річного мешканців Києві затримали у харківському ресторані під час передачі ним завдатку – 100 тисяч доларів за посаду голови ОДА і 50 тисяч за місце начальника обласної Податкової.

У СБУ уточнили, що організаторами "схеми" слідство вважає одесита та киянина.

Перед цим оперативники задокументували факт передачі харків'янкою підозрюваним 60 тисяч доларів за сприяння в отриманні депутатського мандата на довиборах до Верховної Ради. У поліції уточнили, що кримінальне провадження за даним фактом було зареєстровано 23 березня. 15 березня відбулися довибори в 179-му мажоритарному окрузі, на яких перемогла колишня голова Харківської ОДА Юлія Світлична.

У ході розслідування правоохоронці з'ясували, що в жовтні знайома потерпілої запропонувала тій спробувати себе в політиці. Вона пообіцяла разом з чоловіком лобіювати її висунення від однієї з політичних партій, допомогти з формуванням виборчої програми і з агітацією в медіа.

Під час зустрічі в Києві 10 жовтня потерпіла передала підозрюваним 60 тисяч доларів в якості завдатку. Однак кандидатом у депутати вона так і не стала. 30 квітня жінка ще раз зустрілася зі своїми "лобістами" і вимагала повернути гроші. Але ті, у свою чергу, запропонували її супутнику місце голови ОДА за 1 млн, а також знайти кандидата на посаду головного податківця області за 100 тисяч доларів. В якості завдатку вони просили передати їм півмільйона частинами.

Підозрюваним інкримінують шахрайство в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу).

Операцію провели слідчі Шевченсковского відділення поліції Харкова за оперативної підтримки Головного управління з боротьби з корупцією і організованою злочинністю облуправління СБУ і під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.