В Україні четверта смерть від коронавірусу: подробиці від МВС

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У інфекційному відділені Тернопільської лікарні швидкої допомоги помер 68-річний хворий на COVID-19. Про це повідомляє Тернопільський штаб для боротьби з коронавірусом, передає УНН, інформує NNS.

"В інфекційному відділені Тернопільської лікарні швидкої допомоги помер хворий на COVID-19. Це мешканець села Ковалівка Монастириського району. Чоловікові було 68 років. Висловлюємо співчуття рідним чоловіка", - повідомили у штабі.

Чоловік, що помер від коронавірусу на Тернопільщині, контактував з інфікованим священнослужителем Олегом Винниковим. Про це у Facebook написав заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, пише УНН.

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“Четверта підтверджена смерть від COVID-19. Географія смертей поширюється. На цей раз це Тернопільщина. Сьогодні вранці помер чоловік 1952 р. н. Поліцією, разом з епідеміологічною службою, встановлено, що померлий громадянин Б. контактував 9 березня під час похорон у с. Швейків Монастириського району зі священиком О. В. 1963 р.н., якому 19 березня встановлений діагноз — зараження короновірусом”, — повідомив Геращенко.

“Сам священик знаходиться у реанімації Тернопільскоі клінічної лікарні в важкому стані під апаратом штучної вентиляції легень. Лікарі борються за його життя”, — додав Геращенко.

З його слів, за даними свідків, під час помінального обряду були присутніми біля 70-ти осіб.

Як зазначив заступник міністра, усім особам, які спілкувались зі священником або чоловіком, який згодом помер, потрібно терміново звертатись за телефонами 102 або 103 та повідомити про це.